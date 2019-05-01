Венгерское общество — наиболее антимиграционное в ЕС

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Последние исследования общественного мнения в ЕС показывают, что антимиграционные настроения в большинстве стран Европы не претерпели тенденции возрастания.

Исключением является только Венгрия, где благодаря правительственной пропаганде антимигрантские настроения сегодня отмечены на уровне в пять раз выше, чем в среднем по ЕС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют результаты исследования European Social Survey — наиболее авторитетного института по репрезентативным опросам в Европе, который изучает вопросы миграции с 2002 года, а в своих исследованиях традиционно следует строгим критериям сбора и обработки данных.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

— Миграционный кризис 2015 года не изменил в корне общественное мнение в ЕС;

— Мысль о том, что европейцам надоела идея приема мигрантов, не соответствует истине;

— Антимиграционные настроения усилились в основном в районах, куда мигранты приезжали меньше всего;

— Разница между «закрытым» для мигрантов Востоком и «открытым» Западом становится все более очевидной;

— Общественное мнение в Венгрии является наиболее антимиграционным в Европе.