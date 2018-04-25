Венгрия бойкотирует слушания в Европарламенте

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто из членов правительства страны не примет участия в намеченных на следующей неделе дебатах в Европарламенте о положении в этой стране.
АЗЕРТАДЖ сообщает, что данное решение, по словам министра, категорическое.
«Пусть в этом спектакле участвуют те, кто хочет, а у нас идёт избирательная кампания», — сказал Петер Сийярто.
Депутаты Европейского парламента включили в повестку дня обсуждение закрытия в Венгрии соросовского Центрально-Европейского университета, закона о сверхурочной работе и недавних антиправительственных протестов.