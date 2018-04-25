Венгрия и Румыния под угрозой финансового штрафа со стороны ЕС

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Европарламент проголосовал за отлучение от денег из общего бюджета тех стран ЕС, правительства которых вмешиваются в дела судов, покрывают коррупционеров, нецелевым образом тратят ассигнования на развитие, препятствуют работе журналистов. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Радио Свобода.

Напомним, что несколько месяцев назад Европарламент уже одобрил применение дисциплинарных мер против Венгрии за «подрыв демократических принципов», как говорилось в резолюции. В часности европейцев расстроило решение Будапешта отказать в приеме мигрантов.

«Евросоюз утверждает, что его задача — при любых обстоятельствах защищать верховенство права. Но лишая одну из своих стран ЕС причитающегося ей финансирования, он сам нарушает верховенство права, — сказал депутат венгерского парламента от правящей партии Тамаш Дойч. — Европарламент проигнорировал требование Еврокомиссии об обеспечение прав государств-членов».

Лишиться денег из фондов сплочения рискует и Румыния, где готовится амнистия осужденных за коррупцию чиновников. Инициативу Европарламента еще должны утвердить национальные правительства, а они не горят желанием делегировать Евросоюзу контроль над своим поведением.

azertag.az