Венгрия могла бы импортировать газ из Литвы

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Находящийся в Вильнюсе президент Венгрии Янош Адер во вторник заявил, что его страна могла бы импортировать газ из Литвы.

Президент Венгрии находится с визитом в Вильнюсе по случаю 100-летия государственности Литвы. Президенты Литвы и Венгрии обсудили вопросы двусторонних отношений государств, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, также сотрудничество в энергетике.

«Когда Литва построила терминал сжиженного природного газа (СПГ), она сделала очень большой шаг. У нас есть большая цель, чтобы с Севера, скажем, из Польши или Литвы мы могли получать газ», – заявил журналистам Ю. Адер на совместном с Далей Грибаускайте брифинге.

По его словам, Венгрия также ожидает завершения строительства хорватского терминала СПГ: «Мы тогда могли бы закупать газ с севера, или с юга».

Д. Грибаускайте также отмечает, что находящийся в управлении Klaipedos nafta терминал СПГ мог бы способствовать диверсификации источников поставок газа в Венгрию.

По ее словам, это «повысило бы безопасность поставок Венгрии и снизило бы ее зависимость от одной известной нам страны».

В настоящее время примерно 2/3 природного газа в Венгрию поступает из России. Транспортировка российского газа в Венгрию осуществляется через украинское Берегово и австрийский Баумгартен. В настоящее время действует четырехлетний контракт на поставки в Венгрию российского газа, он истекает в конце 2019 года. Объем поставок российского газа в Венгрию в 2019 году составит 4,3 миллиарда кубометров.

BNS