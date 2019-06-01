Венгрия приостанавливает запуск админсудов из-за критики ЕС

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Правительство Венгрии приостановит запуск новой системы административных судов на неопределенный срок, чтобы решить спор с Евросоюзом о независимости судей. Об этом сообщает 444.hu.

Глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш рассказал, что законопроект о приостановлении будет подан в парламент сегодня. По его словам, правительство инициирует бессрочное прекращение запуска системы административных судов.

«Мы считаем, что закон соответствует европейским стандартам и требованиям верховенства закона. Однако административная судебная система оказалась втянутой в дебаты в Европе, которые неоправданно поставили под сомнение независимость судебной системы», – сказал Гуйяш.

Решение правительства Венгрии стало неожиданным, поскольку подготовка к созданию судов уже началась. В начале мая были утверждены 162 судьи, которые с 1 января 2020 года продолжили бы свою работу в административных судах.

Глава Административного суда должен был быть избран до 15 июня по предложению президента Венгрии. Теперь же правительство попросило главу государства не выдвигать кандидатуру.

В конце прошлого года в Венгрии был принят закон о создании судов под непосредственным контролем министра юстиции. Суды должны были рассматривать государственные вопросы, такие как налогообложение и выборы.

В Евросоюзе заявили, что создание таких судов угрожает демократии и верховенству закона и позволит политическое вмешательство в судебные дела.

korrespondent.net