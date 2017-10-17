Veolia подала иск на Вильнюс в Стокгольмском арбитраже

Ушедший весной этого года из управления Вильнюсским тепловым хозяйством французский концерн Veolia и его компания в Литве Vilniaus energija, еще в прошлом году, когда в Стокгольмском арбитраже было инициировано разбирательство с властями столицы, подало иск на самоуправление и муниципальное предприятие Vilniaus silumos tinklai. По данным BNS , в иске требуется возместить ущерб на сумму около 100 млн. евро.

“Могу подтвердить, что Veolia и Vilniaus energija подали иск в Стокгольмском арбитраже. Поскольку арбитраж является конфиденциальным, то прочие детали предоставить не могу”, – сказал BNS представитель Vilniaus energija по связям с общественностью и СМИ Нериюс Микалаюнас.

Согласно повестке арбитража, в октябре Veolia и Vilniaus energija должны были предоставить всеобъемлющие требования вместе со свидетельскими показаниями и выводами экспертов. Вильнюсская мэрия и Vilniaus silumos tinklai ( VST , Вильнюсские теплосети) должны это сделать до января следующего года.

В конце прошлого года Veolia и Vilniaus energija обратились в арбитраж с требованием назначить независимого оценщика теплового хозяйства. В июле мэрия и VST предъявили претензию по поводу предварительного ущерба в размере 200 млн. евро, нанесенного компаниями Veolia и Vilniaus energija .

Veolia вместе с Vilniaus energija и Litesko в январе прошлого года уже инициировали разбирательство против Литовского государства в Вашингтонском международном инвестиционном арбитраже. Компании требуют возместить около 120 млн. евро ущерба в связи с якобы нечестным поведением государства и присвоением инвестиций в Литве. Не исключается, что окончательная сумма иска будет выше.

Между тем, представители Литвы и Вильнюсской мэрии, а также правоохранительные органы обвиняют представителей Veolia в незаконной манипуляции ценами на энергию.

BNS

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