Верь игу!

Правительство Литвы своими решениями все больше напоминает горбачевскую перестройку. Лозунги – звучные, цели – достойные, идеи – смелые, результат – хаос и неразбериха. И самая заметная личность в этой компании реформаторов – министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Объявил бой пьянству, решил перетряхнуть больницы и поликлиники, но, не закончив ни то ни другое, взялся с азартом за аптеки. Добился пока паралича и паники населения.

Рыбий жир? А есть рецепт?

А все началось с решения о тайных контрольных закупках в аптеках. Ревизоры от Минздрава в штатском должны были играть роль клиентов и внимательно следить, не предлагают ли аптекари самые дорогие лекарства, когда в наличии есть дешевые аналоги. По закону фармацевт обязан показать покупателю всю линейку аналогичных лекарств, а уже сам клиент решает – купить дешевую, но не широко разрекламированную торговую марку, или отдать больше денег за громкое имя. Логичное решение, когда в стране монополия фармацевтов, а лекарства стоят в разы дороже, чем в соседней Польше. Однако все пошло не так.

Это решение сразу спровоцировало настоящую панику среди населения. Оказалось, что в стране давно действует порядок, по которому значительную часть привычных жителям медикаментов на самом деле запрещено продавать без рецептов. Даже рыбий жир одного популярного производителя. Там, как выяснилось, есть некое активное вещество, необходимость употребления которого – исключительно решение врача. И так – с длинным списком лекарств. Будь то лекарство от головной боли, повышенной кислотности желудка или средств от изжоги. Аптекари испугались тайных ревизоров и закрутили гайки – перестали продавать простейшие таблетки без рецепта от врача. Как результат, жители ринулись в поликлиники, увеличив и без того многонедельные очереди даже к семейным врачам, не говоря уже о специалистах. Минздрав панику увидел, но идти на попятную не стал.

«С 1 ноября вступил в силу новый порядок, позволяющий тайным покупателям посещать аптеки. Они еще даже не приступили к своей работе, а уже раскрылись изъяны в деятельности аптек, которые копились многие годы. Выяснилось, что большинство аптек долгое время нарушало правила выдачи лекарств и не просило у пациентов рецепты на определенные лекарства, хотя были обязано это делать», — оправдались в Минздраве.

«Понятно, что люди сейчас в полной растерянности, им кажется, что за одну ночь изменился порядок, но на самом деле специалисты по фармации, боясь санкций, начали более ответственно смотреть на свою работу и перестали нарушать правила, которые действовали уже много лет», — добавил глава ведомства Аурелиюс Верига.

По словам министра, в этой ситуации больше всего пострадали жители Литвы, многие из которых до сих пор даже не подозревают, что покупают лекарства без рецепта, хотя он необходим.

«Конечно, большинству сейчас кажется, что посещать врача для выдачи рецепта неудобно. Такой ситуации не было бы, если бы аптекари всегда честно выполняли свою работу, и люди привыкли планировать свои визиты к врачам», — считает он.

Директор департамента фармации Минздрава Гита Крукене утверждает, что только врач, а не аптекарь или тем более сам пациент, может решать, какие рецептные лекарства необходимы.

«Жители уже привыкли, что без рецепта можно купить антибиотики или психотропные лекарства, поэтому пациентам нужно понять, что для того, чтобы употреблять рецептные лекарства, их сперва должен назначить и выписать врач. Сейчас аптекарь может продать небольшое количество рецептурных лекарств (не более чем на 7 дней) без рецепта пациенту, который страдает от хронической болезни и долгое время употребляет эти лекарства», — сказала Г. Крукене.

Импичмент министру

То есть, если разобраться, сама по себе цель ясна и понятна. Самолечение – действительно зло. Вреда от бесконтрольного применения лекарств может оказаться больше, чем пользы. Краткосрочный эффект и утверждения пациентов «мне это всегда помогало, я сам знаю, что принимать» могут выйти для них боком в будущем. В конце концов, в той же так любимой эмигрантами просвещенной Великобритании без рецепта в аптеке можно купить разве что «Аспирин» либо «Цитрамон». Не дураки ведь живут на острове?!

Так-то оно так, но и на этот раз Аурелиюс Верига стал с азартом решать последствия, забывая про причины. Прямо как в его антиалкогольной кампании лета прошлого года. Ну, запретили акции на алкоголь и рекламу спиртного, пить стали меньше? Скидки, как известно, покупатель теперь видит невооруженным глазом на стендах «Дни вкуса» в «Максиме» или «Рекомендуем» в «Винотеке». А специальных магазинов с коротким сроком работы как не было, так и нет. В следующем году повысят возрастной ценз покупателей. Осталось дождаться, как и это правило обойдут.

Также криво у властей сейчас получается и с лекарствами. Но за суматоху политические оппоненты пригрозили министру отставкой. Председатели фракций партий «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, Движения либералов, фракции «Порядок и справедливость», рабочей фракции Социал-демократической партии и Смешанной группы членов Сейма решили начать процедуру вотума недоверия в отношении Аурелиюса Вериги.

Оппозиционные фракции планируют быстро согласовать вопросы процедуры импичмента и, если будет собрано необходимое число подписей, не позднее сегодняшнего дня – дня выхода нового номера «Литовского курьера» 23 ноября – начать процедуру отстранения министра от должности.

Устав Сейма предусматривает, что для того, чтобы начать процедуру вынесения вотума недоверия в отношении министра, необходимо собрать подписи не менее 29 членов Сейма. В этот вторник, 21 ноября, в Сейме уже нашлось свыше 60 сторонников отставки А. Вериги.

Во время этой процедуры министру письменно представляются вопросы, на которые он должен письменно ответить в течение двух недель. После этого Сейм на пленарном заседании рассматривает его ответы и принимает решение путем тайного голосования. Если Сейм не одобряет ответы министра, он обязан уйти в отставку. Если для импичмента не хватает голосов, то министр получает иммунитет на полгода и в отношении него эта процедура может повториться лишь через шесть месяцев. Учитывая, что в парламентской истории Литвы сама процедура импичмента министру — рядовое событие, однако лишь единицы за 27 лет были таким образом отправлены в отставку, у нашего героя скоро, вероятно, будет целых полгода для любых дальнейших экспериментов без риска лишиться должности.

Полугодовая пауза

Впрочем, всплеск возмущения и сумятица все же стали поводом небольшого шага назад со стороны властей. Правда, скорее символичного. После того, как в аптеках и поликлиниках наступил хаос, Минздрав Литвы решил заморозить наказание аптек на полгода.

От планов власти не отказываются. Просто будет введен переходный полугодовой период (до мая 2018 года), во время которого тайные покупатели Государственной службы по контролю над лекарствами, посетив аптеки и зафиксировав нарушения, не будут назначать аптекарям денежные штрафы. В таких случаях будут делаться предупреждения.

По словам А. Вериги, такое решение принято с учетом недостатков деятельности аптек, которые копились много лет и выявились с ноября после введения изменений, хотя до сих пор в аптеке не появился ни один тайный покупатель.

«Мы с экспертами решили, что в этом случае самым лучшим решением было бы введение полугодового переходного периода, во время которого все могли бы должным образом подготовиться к изменениям. В первую очередь, нужно успокоить пациентов — они не должны волноваться, потому что правила выдачи и выписки лекарств не изменятся. Они такие же самые, что и были раньше. Разница лишь в том, что раньше аптеки не соблюдали эти правила, а сейчас решили тщательно это делать, боясь визитов тайных покупателей. Поэтому мы призываем посоветоваться с врачами, позаботиться о необходимых лекарствах», — успокаивал чиновник.

В этот период для пациентов якобы будут созданы более гибкие возможности приобретения необходимых лекарств, обещают власти. Например, предусмотрена возможность внедрить нововведения, которые позволили бы врачам продлевать рецепты по телефону (то, что иногда даже в регистратуру поликлиники не дозвониться, не то что к семейному врачу, А. Верига, разумеется, не подумал), создать возможности для аптекарей в определенных случаях самим продлевать рецепты или назначать рецептные лекарства. Кто мешал сразу так поступить, решить вначале проблему очередей в поликлиниках, а уже потом закручивать гайки в аптеках – непонятно.

«Аптеки как бизнес обязаны быть всесторонне социально ответственными и готовыми к изменениям. Они обязаны подготавливать работников, постоянно объективно, без эмоций информировать пациентов о новинках, не поднимать среди людей панику и не раздражать их просьбами идти за рецептами к Вериге или другим политикам. То, что сейчас происходит, это неадекватная реакция аптекарей на нововведения, которых не очень хотел аптечный сектор», — нашел виноватых министр.

Из пушки – по воробьям

За что бы ни бралась эта власть профессионального правительства, все в итоге почему-то превращается в карикатуру. При том, что, повторимся, цели вроде благородные. Однако методы – бульдозерные. Вот и сейчас – резкие запретительные меры в одной из самых чувствительных областей. Но чиновники продолжают твердить: верьте нам, даже если наши действия выглядят как татаро-монгольское иго – прискакать, разрушить, поставить все вверх тормашками, а вы там как-нибудь без нас разгребайте потом.

Михаил КИСЕЛЕВ

Продажа станет нелегальной? С началом хаоса в аптеках в общественном пространстве сразу заговорили – быть росту нелегальной продажи лекарств из России и Беларуси. Кто-то поедет в Польшу. И как в воду глядели. Словно негласное подтверждение, на прошлой неделе полиция сообщила об обнаружении оригинального способа доставки медикаментов в Литву из Калининградской области. Контрабандные лекарства были сложены в огромный надувной мяч и выброшены в воды Куршского залива. Груз по течению попал к литовскому берегу. Сотрудники Таурагской криминальной полиции задержали 4 жителей Шилутского района, которые из автомобиля Audi A6 грузили большое количество лекарств в гараж. Сотрудники полиции собрали достаточно доказательств, подтверждающих, что лекарства из Калининградской области были доставлены очень оригинальным способом без прохождения таможенного контроля. Контрабандисты, воспользовавшись большим надувным мячом и сложив в него коробки с лекарствами, следили за направлением «посылки» через вмонтированную в мяч систему GPS. Подозревается, что упомянутый мяч при благоприятном направлении ветра в ночь с 14 на 15 ноября через Куршский залив пересек границу Литвы. «Посылку» оставалось только найти с помощью спутниковой связи. Сколько еще таких посылок в будущем прибьется к берегам Литвы, перелетит на беспилотных аппаратах или банально будет спрятано в штанах, если власти продолжат запрещать? Политические оппоненты пригрозили министру Аурелиюсу Вериге отставкой.

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Аурелиюс Верига, лекарства, министр здравоохранения, рецепт