Вербное воскресенье

Наступают последние предпасхальные дни. Начинается Страстная седмица. Это особенный, я бы сказал, уникальный период. Судите сами. Ничего подобного в течение всего церковного года не наблюдается. Обычно в календаре отмечается однократно какое-то событие, например, Рождество Христово, или память святого, когда вспоминается вся его жизнь. У больших праздников есть еще дни, предшествующие им, и сам праздник вспоминается еще несколько дней. Это называется соответственно предпразднство и попразднство.

В период с Вербного воскресенья, даже раньше, с Лазаревой субботы, до самой Пасхи все происходит как бы в реальном времени. События, описанные в Евангелии, и их литургическое отражение совпадают. Церковь и Святое Писание, как говорят компьютерщики, находятся в режиме онлайн.

Вербное воскресенье, оно же Вход Господень в Иерусалим, Неделя ваий и Цветоносная неделя, всегда празднуется в предпасхальное воскресенье. Ему предшествует Лазарева суббота, а после следует Страстная седмица. Напомню, что по-церковнославянски, равно как и в других славянских языках, неделя – это воскресенье, а седмицей называется семидневный цикл, именуемый по-русски неделей.

Иисус каждый год приходил в Иерусалим на празднование Пасхи. У евреев есть праздник с таким названием, но он посвящен другому событию. Это воспоминание о выходе еврейского народа из египетского плена. Итак, Христос идет в Иерусалим. По дороге он узнает, что умер его друг Лазарь, который жил с сестрами Марфой и Марией в Вифании. Придя туда, Христос воскрешает Лазаря.

Этим Он показал всем, что в силах побороть смерть. А кто сильней смерти? Только Бог. «Я – воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин., 11: 25). Во-вторых, Христос в эту ЛАЗАРЕВУ СУББОТУ (так называется этот праздник в церковном календаре) подготовил людей к собственному воскрешению.

На следующий день Господь въезжает в Иерусалим. Об этом рассказывают все четыре Евангелия. Не на пышно украшенной колеснице в окружении сверкающей щитами и копьями стражи, а на молодом осле (таково было ветхозаветное пророчество), а рядом с ним идут бедно одетые, запыленные от дальних дорог ученики. Но встречают Его по-царски. Взоры огромных толп народа с раннего утра устремлены на Елеонскую гору, именно там проходит дорога из Вифании. Шум, гомон, предчувствие праздника. И вот Христос появляется в воротах Святого града. Шум усиливается. Радостные лица, толчея. Ему под ноги бросают одежду, машут букетами цветов и ваиями (так называются пальмовые ветви). Оттого и день носит другое название – Неделя ваий, или Цветоносная. Отовсюду слышны крики: «Осанна! Благословен Идущий во имя Господне Царь Израилев!» Это странное древнееврейское слово имеет два значения. Первое – просто возглас радости, междометие. Второе – можно перевести как «спасение на небесах».

Даже ближайшие ученики не понимают, что Христос несет им Царство Небесное, а не земное. Один из них говорит: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (Мк. 10,37). Только Христос знал, что в Иерусалиме начинается Его путь к Кресту и Голгофе. Но за всем тем, что произойдет на Страстной неделе, последует Воскресение. Ликующая толпа этого не знает, и пока поет осанну, хотя буквально через несколько дней будет вопить «Распни, распни Его!».

Нам сегодня проще. Мы знаем все. Потом мы последуем за Ним и будем переживать Его вольным страданиям и радоваться Пасхе. Но это все впереди. А сейчас, в Вербное воскресенье, мы встречаем Христа с букетами верб и радостной осанной.

Но не весь Иерусалим ликовал, встречая Царя-освободителя от смерти. Первосвященник Каиафа, старейшины и фарисеи, которым Иисус с его учением был очень неудобен, решили его погубить и искали случая. Христос знал об этом, Он прекрасно понимал, что это Его последнее посещение столицы, что пройдет несколько дней – и Он погибнет мучительной смертью. А до этого будут предательство ученика, унизительные допросы, пытки и моральные издевательства, которые больней любой физической боли.

Потому неделя между Вербным и Пасхой носит название Страстной (ударение на окончании) седмицы. Каждый день ее называется Великим – Великий понедельник, Великий вторник и т. д. И каждый их этих великих дней посвящен конкретным событиям из земной жизни Спасителя.

Первые три дня после Входа в Иерусалим Христос много проповедовал в храме, среди людей. Это понятно. Когда знаешь, что время поджимает, хочется сделать больше, но…

В эти дни мы готовимся к страстям Господним. Вспоминаем последние притчи и поучения Господа. Великая среда – день предательства Иуды. За 30 сребренников он решает продать своего Учителя. Причины этого поступка – ревность и сребролюбие.

В Великий четверг мы вспоминаем Тайную вечерю. Христос собрал 12 ближайших учеников. Все возлегли вокруг общего стола. В те времена ели полулежа, а не сидя, как теперь. Поэтому шедевр Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» исторически не точен. Хотя не в этом, конечно, дело.

Христос разломал хлеб и дал ученикам со словами: «Ешьте его. Это Мое тело.» Налив всем в чашу вина, произнес «Пейте из нее все. Это кровь Моя, которая прольется за всех». И еще одна фраза Христа, очень лаконичная и скорбная: «Один из вас предаст меня.» Будущие апостолы заволновались, пытались выяснить, кто же это. Лишь Иуда спросил, наверно, тихо, и в общем шуме его никто, кроме Христа, не услышал: «Неужели я, Учитель?» «Ты сказал» – был ответ Иисуса.

«Вечеря» значит ужин. А тайной она названа потому, что во время нее впервые произошло главное таинство христианской церкви – Св. Причащение. Потому-то на литургии Великого четверга всегда много причастников. Каждый из них старается таким образом присутствовать на том далеком прощальном ужине с Господом.

В четверг вечером (а это по церковному календарю уже начало пятницы) совершается служба, посвященная Страстям Христовым. Именно в Великую пятницу Христос был выдан Иудой, осужден, Его пытали и распяли на кресте. Обо всем этом и рассказывается в 12 евангельских фрагментах, которые читаются в этот день. А сама вечерняя служба в народе называется «12 евангелий».

Вот какая у нас впереди неделя. Требует особой душевной сосредоточенности, сопричастности Христовым страданиям. Это необходимо, чтобы достойно и радостно встретить Его Воскресение.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N13 (1205) 29 марта, религия