Вербное воскресенье

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Замечали, наверное, что время в памяти запечатлевается неравномерно. Порой целые годы нашей жизни пролетают незаметно. Никаких воспоминаний не оставляют, будто нас в то время и не было вовсе. А иногда бывают минуты, даже секунды, которые растягиваются в нашей памяти на долгие часы, и мы помним в них не только то, что произошло, но и биение пульса у виска и до сих пор слышим собственное дыхание. Такое обычно происходит в очень значимые минуты особой опасности или радости. Нечто подобное можно увидеть и в православном календаре. Некоторые церковные события вспоминаются вскользь. Когда в один день служат память нескольких святых, просто физически нет возможности подробно рассказать о жизни и подвиге каждого.

Зато есть период, когда богослужение существует почти в реальном времени по отношению к посвященным ему событиям. Это Страстная седмица, последняя неделя земной жизни Христа. Все, что произошло за эти семь дней, подробно вспоминается на наших службах в течение последней предпасхальной недели.

Каждый день Страстной называется Великим, и на церковных службах каждого из них вспоминается то, что происходило именно в этот день. Все очень подробно описано у всех евангелистов.

Накануне последнего посещения Иерусалима Иисус воскрешает Своего друга Лазаря, который умер четыре дня назад. Этому посвящена Лазарева суббота 20 апреля (здесь и далее привожу даты, на которые приходятся в этом году описываемые события). Этим чудом Господь готовит иерусалимлян к Своему собственному Воскресению.

А на следующий день Он въезжает в Святой град на молодом осле в сопровождении учеников. Народ встречает Его как царя и приветствует восторженными возгласами «Осанна! Благословен Идущий во имя Господне!» Люди постилают под копыта осленка свои одежды и размахивают пальмовыми ветками и цветами. День этот получил название Недели ваий (пальмовых ветвей), или Цветоносной.

В наших широтах, где пальмы растут только в кадках, их заменяют вербы, потому и знаком нам этот праздник больше как Вербное воскресенье (21 апреля). В субботу на вечерней службе ваши вербы и букеты будут освящаться. Конечно, священник по просьбам молящихся может это сделать второй раз и в воскресенье. А может и не сделать, имеет полное право. Так что приходите в субботу, чтобы не бегать за батюшкой и не канючить.

В XVI-XVII веках в этот день устраивалось «шествие на осляти». Осля (склоняется, как «дитя-дитяти») – это по-церковнославянски «осленок». Обычай этот восходит к аналогичному в Константинополе IХ-Х вв. На Руси появился в Новгороде. Потом стал практиковаться в Москве, Астрахани, Тобольске и других городах.

В Москве это выглядело так. Коня «гримировали» под осла – привязывали ему длинные уши. Покрывали красно-зеленой попоной. В специальном седле боком, как Христос на праздничной иконе, восседал московский митрополит или, после принятия патриаршества, патриарх. Его сопровождал царь (великий князь) и огромная процессия, иногда до нескольких сот человек. Впереди шли дети, которые стелили перед процессией ткани и кафтаны. Там же была повозка с «вербным деревом», особым образом украшенным цветами и ветками. Шествие направлялось из Успенского собора Кремля к Покровскому на Красной площади. Нам он больше знаком под названием храма Василия Блаженного. В нем был Входоиерусалимский придел. На Лобном месте читали евангелие. Потом после краткой службы возвращались в Кремль. В разное время, правда, маршрут менялся.

Понятно, что это зрелище собирало огромные толпы народа. Люд чувствовал себя сопричастным к евангельским событиям. После шествия ветви с «вербного дерева» раздавались людям. К сожалению, в 1697 году Петр I это зрелище запретил. Но в некоторых регионах России его пытаются возродить.

Шествие на осляти я вам не обещаю, а посетить праздничные службы в храме, а также помолиться и освятить вербы вы возможность имеете. И упускать ее, думаю, нельзя.

На Востоке существовал обычай: если царь въезжает в город на коне, он воин, если на осле – миротворец. Ветхозаветные пророки, в частности, Захария, предсказывали, что Мессия именно так появится в Иерусалиме: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: вот Царь твой идет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной ». (Зах. 9,9) Но толпа ждала, что Иисус пересядет на боевого коня и чудом освободит их от римского владычества. А Он, придя в Иерусалим, начал проповедовать и готовить народ к другой свободе, свободе в Царстве Небесном. И освободить хотел от плена греха и смерти. Но до такой свободы надо дозреть, дорасти. А евреи к ней не были готовы.

Входя в Иерусалим, Господь знал, что его ждет – предательство ученика, унизительные допросы, пытки и моральные издевательства, которые больней любой физической боли. Но также Он знал, что за этим последует Воскрешение, освобождение из ада всех праведников, что у людей появится надежда на вечную жизнь. А сделать ее реальностью предстоит нам. Надо только приложить усилия.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви