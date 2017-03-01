Вердикт по «ТВ Центру» вынесли военные

Российский телеканал «ТВ Центр» воздержался от комментариев по поводу претензий Литвы относительно нарушения литовских норм эфира, выразившихся в якобы имевших место распространении дезинформации и разжигании ненависти. Экспертом в оценке «нарушений» выступило Министерство охраны края Литвы.

Об этом информационному агентству ТАСС сообщила пресс-служба телеканала.

«Пресс-служба телеканала «ТВ Центр» воздерживается от комментария», – говорится в ответе телеканала на соответствующий запрос ТАСС.

Тем временем «ТВ Центр» должен представить разъяснения по поводу нарушения литовских норм эфира, выразившихся в якобы имевшем место распространении дезинформации. Такой вердикт вынесла подведомственная Сейму Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей.

«Подозрения достаточно серьезные, они связаны с дезинформацией и разжиганием ненависти», – утверждал член комиссии, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

Регулятор, по его словам, надеется получить разъяснения в течение месяца. «С учетом ответа будет принято окончательное решение», – добавил Радзявичюс.

Как сказал BNS глава ЛКРТВ Эдмундас Вайтекунас, после получения объяснений комиссия примет решение о применении конкретных санкций.

ЛКРТВ получила заключение Департамента стратегической коммуникации Министерства охраны края Литвы о том, что в показанной в конце января программе «В центре событий» с Анной Прохоровой» разжигалась рознь, распространялись дезинформация и клевета на государство. По мнению военных экспертов, в программе не было подстрекательств к войне, однако имело место разжигание розни, а представленную в ней информацию следует отнести к типу «серой пропаганды».

До этого случая у ЛКРТВ не было претензий к телеканалу.

Российское телевидение в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. 21 февраля после трехмесячного запрета за якобы имевшие место в дискуссионных программах «разжигание розни и пропаганду войны» вернулась в литовский эфир «РТР-Планета».

В то время, как литовские военные занимались эксперизой канала «ТВ Центр», на Украине запретили вещание российского телеканала «Охотник и рыболов HD». Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины заявил, что причиной запрета послужила передача «Звезда на крючке», в которой показывали воевавшего в Чечне полковника ГРУ, героя России Евгения Конопелькина.

В передаче рассказывалось про его службу и операцию в Грозном. По мнению украинского ведомства, такая программа «создает для зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за Российскую армию».

Как заявил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, трансляция подобных программ противоречит закону «О телевидении и радиовещании», который запрещает «пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины».

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, военные, ЛКРТВ, РТР-планета, ТАСС, ТВ Центр, эфиры