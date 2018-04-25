Вернули на доработку

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Сейм вновь отказался вступать в дискуссии по поводу ужесточения регламентирования шумного поведения и людей, и животных.

Поправки предлагали обязать владельцев животных обеспечить, чтобы их питомцы не только не вызывали угрозу для людей и животных, но и не шумели.

Поправки предлагались на утверждение в пятый раз, но парламентарии вновь решили вернуть их на доработку, так как для отстранения поправок голосов не хватило.

«Аграрий» Лаурас Стацявичюс прогнозировал, что после таких поправок многие жители, которые не смогут контролировать поведение животных, начнут отказываться от них, и питомники будут переполнены.

Информация «ЛК», BNS