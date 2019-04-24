Вероятный следующий глава ЕК намерен блокировать Северный поток-2

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Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер обещает, что попытается заблокировать строительство российского Северногопотока-2, если станет следующим президентом.Об этом сообщает Polska Times.

«Я против этого проекта. Он не в интересах Европейского Союза. Как глава Европейской комиссии, я буду использовать все имеющиеся законы для блокировки Северного потока-2», — заявил Вебер.

Вместес тем, его позиция не совпадает спозицией немецкого правительства, поддержавшего проект, возглавляемый российской государственной энергетической компанией Газпром, частично из-за экономических выгод, которые он может принести.

«Я не немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии, но кандидат от Европейской народной партии», — сказал он в ответ на вопрос о различии его позиции со взглядом официального Берлина.

Опросы перед выборами в Европе 23-26 мая показывают, что ЕНП останется крупнейшей партией в Европейском парламенте, а Вебер имеет неплохой шанс стать президентом Комиссии, хотя он может столкнуться с сопротивлением правительств, которые не хотят быть обязанными выбирать из числа партийных лидеров.

Ранее сообщалось, что Россия построила тысячу км Северного потока-2. Тем временем в ЕС утвердили газовую директиву «против» Nord Stream-2.

korrespondent.net