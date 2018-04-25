Вертолетом ВВС Литвы в больницу Клайпеды доставлен латвийский военный моряк

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В среду вертолетом ВВС Литвы в клайпедскую больницу доставлен латвийский военный моряк, которому стало плохо на корабле.

Как сообщает Министерство обороны, Координационный центр спасения на море ВМС Литвы получил информацию из Рижского координационного центра спасения на море о том, что на штабном корабле Virsaitis ВМС Латвии, который тогда находился в исключительной экономической зоне Литвы, 29-летний член команды почувствовал себя плохо.

Латвийское военное судно находилось в 50 километрах от берега. К латвийскому кораблю были направлены дежурный корабль Zemaitis ВМС Литвы и вертолет ВВС.

Около 15 часов латвийский моряк успешно был переведен на вертолет и доставлен в Клайпедскую университетскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

BNS