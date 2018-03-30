Вертолеты “Ми-8”, по поводу возможного ремонта которых в России возник ажиотаж, уже отремонтированы, они вновь вносятся в планы военных учений и поисково-спасательных дежурств, сообщила в четверг литовская армия.
“После проведения ремонта вертолетов ВВС могут обеспечить осуществление обязательств литовской армии перед странами, выполняющими миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, сохранить квалификацию пилотов вертолетов и отчасти удовлетворить прочие потребности вооруженных сил в военной подготовке”,- цитируются в пресс-релизе словам временного командующего ВВС Литвы, полковника Рамунаса Титяниса.
Планируется, что оба отремонтированных вертолета будут использоваться в крупных военных учениях в Литве в этом году, они также будут поддерживать прочие военные подразделения в ходе ежедневной военной подготовки.
Эти вертолеты будут использоваться для транспортировки военных, выполнять медицинские эвакуации и прочие задачи, в рамках договоров с ведомствами.
Вертолеты ремонтировала компания Helisota, привлекая субподрядчиков в Азербайджане.
Сначала эта компания планировала ремонтировать их в России, однако в позапрошлом году МИД остановил отправку вертолетов на последней стадии.
В связи с этой историей от должности позднее был отстранён, а позднее и освобожден бывший тогда командующим ВВС Аудронис Навицкас.
Сейчас у ВВС Литвы 12 вертолетов – три Dauphin и девять “Ми-8T”, однако шесть из вертолетов российского производства сейчас не летают.
Три из них еще планируется ремонтировать, оставшиеся три будут списаны.
Метки: Литва
На всякий случай информация.Helisota – это международный провайдер интегрированных услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) вертолетов. Компания обладает сертификатами EASA Part 145 и Part 147, а также является авторизованным сервисным центром Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля и Robinson R44.Всё-таки фирма связана с Россией.
Ну и, конечно, Азербайджан славится своими специалистами по ремонту. Мастера на все руки:от арбы до вертолета. Не хотел бы я летать на этом “отремонтированном” агрегате.