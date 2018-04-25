Вертолеты ВВС Литвы продолжают помощь на пожарах в Латвии и Швеции

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Два вертолета литовских вооруженных сил Ми-8 третью неделю продолжают помощь в тушении пожаров в Латвии и Швеции.Как сообщило министерство обороны, вертолет, работающий в Латвии с 18 июля, провел в воздухе 60 часов и сбросил над местами пожара уже более 1,2 млн литров воды, которую забирал из близлежащих озер.

«Все жители окрестностей очень заботятся о нас, помогают, насколько могут, а на заправках угощают кофе и закусками», — цитируются в сообщении слова участвующего в тушении пожаров пилота ВВС Литвы, капитана Рокаса Паулюкайтиса.

На тушении пожара в Латвии работает и один вертолет латвийских пограничников, которые ищет в районе источники пожаров и координирует действия. Сейчас там выгорело около 1 тыс. гектаров леса.

Вертолет Ми-8 литовских ВВС вместе с латвийским вертолетом Ми-17 тушат пожары с помощью специальной системы тушения пожаров Bambi Bucket емкостью 2 тыс. литров.

По просьбе Швеции, с 21 июля другой вертолет ВВС Литвы Ми-8 участвует в тушении пожаров и в этой стране.

Здесь литовский экипаж дежурит на вызовах и реагирует при тушении пожаров в четырех различных регионах. С начала операции военный вертолет пробыл в воздухе 21 час, а над очагами пожаров выпустил более 258 тыс. литров воды.

Представители ВВС Литвы информируют, что пока Ми-8 помогают соседям, в Литве функции дежурного судна обеспечивают военные вертолеты AS365N3+ Dauphin. Они также предназначены для поиска, спасения, эвакуации и тушения пожаров.

BNS