Верховная Рада приняла языковый закон

Верховная Рада на заседании в четверг, 25 апреля, 278 голосами приняла законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

На утреннем заседании нардепы рассмотрели оставшие 17 из 2085 поправок.

«Этот момент настал — мы завершили рассмотрение всех поправок в закон об украинском языке как государственном. Каждая правка была названа — права оппозиции были полностью защищены. И я прошу председателя комитета предоставить заключительный текст поправок, к которым необходимо вернуться», — сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Отметим, парламент рассматривал поправки к языковому закону четыре пленарные недели. К рассмотрению законопроекта во втором чтении нардепы приступили 28 февраля.

Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

По документу, знание государственного языка — обязательное условие для получения иностранцами паспорта гражданина Украины.

Также государство обязано обеспечить гражданам возможности для овладения украинским языком.

Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Также предлагается предусмотреть применение госязыка в именах и именах, определение стандартов государственного языка и порядок защиты государственного языка.

Напомним, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября прошлого года.

korrespondent.net