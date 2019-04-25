Верховная Рада приняла языковый закон

Верховная Рада на заседании в четверг, 25 апреля, 278 голосами приняла законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
На утреннем заседании нардепы рассмотрели оставшие 17 из 2085 поправок.
По документу, знание государственного языка — обязательное условие для получения иностранцами паспорта гражданина Украины.
Также государство обязано обеспечить гражданам возможности для овладения украинским языком.
Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.
Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:
- в образовании и науке;
- в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
- в сфере электронных информационных систем;
- в сфере обслуживания потребителей;
- в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
- при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
- в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.
Также предлагается предусмотреть применение госязыка в именах и именах, определение стандартов государственного языка и порядок защиты государственного языка.
Напомним, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября прошлого года.