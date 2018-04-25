Верховный суд Литвы просит прощение за «утраченное доверие к правосудию»

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В связи с продолжением дела о судебной коррупции Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг принес извинения людям за утраченное доверие к правосудию.

«Независимо от возможного исхода расследований, хочется принести извинения жителям Литвы за утраченное доверие к правосудию. Не только у тех, в чьих делах, возможно, были приняты непрозрачные решения, но и у всех, кто верил в осуществление правосудия и доверял судам», – говорится в заявлении.

«Мы понимаем, что придется много и тяжело работать, чтобы восстановить то, что было разрушено», – отмечается в нем.

По последним данным, в деле подозрения предъявлены 33 лицам, среди них – восьми судьям и шести адвокатам, мэру города Друскининкай, его советнику Айварасу Кадзяускасу.

Правоохранительные органы отмечают, что сумма взяток, которые давались судьям за благоприятные решения, могли составлять от 1 тыс. до 100 тыс. евро.

BNS