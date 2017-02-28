Весна придет в Литву с дождем

Весна придет в Литву с дождем, в дневное время суток установится теплая погода.

В ночь на среду будет облачно с прояснениями, почти повсеместно ожидаются небольшие осадки, туман. Ветер юго-восточный, слабый. Температура будет от нуля до плюс 5 градусов. Днем будет облачно, осадки, преимущественно – дождь. Ветер юго-восточный, переходящий в южный, юго-западный, 8–13 м/с. Температура – плюс 3–8 градусов.

В ночь на четверг местами ожидаются небольшие осадки, днем осадки прогнозируются почти повсеместно. Ночью почти повсеместно ожидается гололедица. Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, днем будет плюс 3–8 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода