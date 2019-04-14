Весна – время перемен

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1 апреля в Литве изменились многие правила ПДД и ужесточились штрафы.

С 1 апреля в Литве увеличивают срок годности водительского удостоверения молодых водителей до 3 лет. Молодые водители смогут поменять права через два года, как это делают сейчас, но им не придется спешить, чтобы успеть сделать это за 10 дней до конца срока действия.

На замену документа у водителей будет год. Такое решение было принято для удобства водителей, чтобы у них было дополнительное время на случай, если придется сдавать какие-то экзамены. По словам заместителя главы Regitrа Саулюса Шуминаса, это не означает, что отныне молодой водитель будет ездить с «кленовым листом» 3 года. Порядок останется прежним, просто продлят срок действия документа. По словам эксперта, это хорошее решение, поскольку в жизни бывают разные ситуации, не все успевают вовремя поменять документ, и это приводит к некоторым неудобствам.

«Представьте себе ситуацию: человек поехал отдыхать за границу, и тут истекает срок годности его документа. Вернувшись в Литву, он не может управлять автомобилем, поскольку права не действительны. Перед отъездом поменять тоже невозможно, поскольку дается срок 10 дней до конца срока действия. Значит новый порядок поможет избежать таких ситуаций, на обмен документа будет год», – сказал Шуминас.

Удобнее будет и тем молодым водителям, которые нарушили ПДД, поэтому им надо пройти дополнительное обучение. «Если человек совершил одно из 9 предусмотренных в ПДД нарушений, то ему придется повторить курс обучения. Если человек этого не сделает, его лишают удостоверения, вернуть его можно, только пересдав на права. Поэтому таким водителям новый порядок тоже пойдет на пользу, они успеют окончить курсы», – сказал Шуминас.

Regitra напоминает, что поменять права молодого водителя на права, действующие 10 лет, можно по Интернету. Документ доставляют на дом. Никакие дополнительные справки, документы и фотографии предоставлять не надо.

Допустимая скорость

С апреля по октябрь допустимая скорость на автомагистралях — 130 км/ч. На скоростных дорогах — не выше 120 км/ч, а на асфальтированных и бетонных дорогах – не выше 90 км/ч, на других дорогах — не выше 70 км/ч. Начинающие водители с 1 апреля по октябрь могут ездить на автомагистралях на скорости не выше 100 км/ч, на скоростных дорогах — не выше 90 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах – 80 км/ч, на других дорогах — 70 км/ч.

Проверка на трезвость

С 1 апреля меняются правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения, в случае если в его крови установлено больше 1,5 промилле. По новым правилам, через 15–30 минут после первой проверки проводят повторную. Оценивают меньший результат. До этого, если выяснялось, что в организме водителя было больше 1,5 промилле, его везли в больницу, чтобы взять кровь на анализ.

За вождение в состоянии тяжелой степени опьянения водителям грозит уголовная ответственность. Новый порядок также распространяется на тех виновников ДТП (если в ДТП пострадали люди или был нанесен значительный ущерб имуществу), которые «надули» больше 0,4 промилле. Если водитель не согласится с показаниями обеих проверок, то далее он может ехать в больницу и за свой счет сдавать кровь. Однако такое освидетельствование невозможно в тех случаях, когда водитель избегает проверки на трезвость или медицинского осмотра.

Повторное нарушение

С апреля вступают в силу и другие изменения — дополнительные наказания за повторное нарушение. Указано, что за повторное вождение в нетрезвом виде, если с момента наказания не прошло 1 года (или еще действует наказание за вождение в нетрезвом виде), грозит штраф 1000-1500 евро. Кроме того, водителя лишат прав на 3-5 лет. За такое же нарушение человеку, у которого нет прав, грозит штраф в размере 1200-2000 евро. Во всех случаях будет конфисковано транспортное средство.

Хулиганское вождение

Ужесточается и наказание водителей за нелегальные гонки — штраф от 170 до 230 евро. Начинающим водителям за те же действия будут назначать штраф от 450 до 600 евро. При этом водителей будут лишать прав на 3-6 месяцев.

За хулиганство на дороге штрафы будут еще выше — от 450 до 550 евро, а за хулиганское вождение без прав — 750-1000 евро. Кроме того, водителей будут лишать прав на 1-2 года. Нетрезвым водителям будут назначать штраф в размере 900-1000 евро и лишение прав на 2-3 года. Если водитель был в состоянии легкой степени опьянения (0,41-1,5 промилле) и отличился хулиганским вождением, то грозят штраф 1200-1500 евро и лишение прав на 3-5 лет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ