Весной и летом в Латвии пройдут международные военные учения

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В Латвии весной и летом предусмотрены военные учения, в которых примут участие несколько тысяч солдат. Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на LETA, об этом сообщается в документе, подготовленном Министерством обороны страны.

С 12 апреля до 5 мая в Латвии пройдут общие учения Национальных вооруженных сил Латвии и иностранных вооруженных сил Furious Hammer. Это тактические полевые учения, в которых планируют принять участие военнослужащие Эстонии и представители размещенной в Эстонии боевой группы НАТО из Великобритании, Франции и Дании.

А с 13 по 25 мая в Латвии пройдут учения Summer Shield XVI, на которых будут отрабатываться планирование и управление различными тактическими операциями. В учениях примут участие подразделения вооруженных сил Латвии и боевой группы НАТО под руководством Канады, а также военнослужащие США.

С 26 июня по 9 июля планируются совместные учения латвийской армии и вооруженных сил других государств Jef (M) 19 Amphibex по отработке навыков морского десантирования. В них примут участие военнослужащие Швеции, Финляндии и государств-членов НАТО.