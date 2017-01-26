Весной Литву может посетить политический соратник Д. Трампа – Руди Джулиани, сообщил МИД

Весной в Литву может прибыть политический соратник президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, сообщил в четверг министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Министр сообщил, что обсуждал возможный визит с Р. Джулиани по телефону. По словам Л. Линкявичюса, в ходе визита основное внимание будет уделено кибернетической и энергетической безопасности.

“Он (…) действительно хочет приехать в ближайшее время, возможно весной, в Литву. Мы бы обсудили конкретные дела: энергетическую безопасность, которой он интересуется, либо кибернетическую безопасность, заботу о которой ему поручил Д. Трамп”, – сказал в четверг Л. Линкявичюс.

В январе Д. Трамп заявил, что Р. Джулиани будет советником его администрации по вопросам кибернетической безопасности. Ранее 72-летний бывший мэр Нью-Йорка упоминался среди кандидатов в госсекретари, но Д. Трамп в итоге назначил его на другую должность.

В ходе предвыборной кампании в США в Литве и в других странах Европы беспокойство вызвали заявления Д. Трампа о том, что вопрос обороны союзников по НАТО он будет решать, только оценив, достаточно ли они финансируют оборону.

BNS

Метки: Дональд Трамп, Линас Линкявичюс, Литва