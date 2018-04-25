Весной откроется прямое авиасообщение между Вильнюсом и Тбилиси

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С апреля этого года после десятилетнего перерыва в Вильнюсском аэропорту появятся прямые рейсы в столицу Грузии Тбилиси.

Трижды в неделю в грузинскую столицу будет летать не работавшая до этого в Литве грузинская авиакомпания Georgian Airways, сообщил оператор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai.

Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Полет будет длиться около 3 часов.

Основанная в 1993 году грузинская авиакомпания Georgian Airways в год обслуживает 800 тыс. пассажиров, предлагает прямые рейсы в 25 стран.

BNS