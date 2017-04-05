Вежливая госбезопасность

Традиционный доклад Департамента государственной безопасности и контрразведчиков в этом году получился… вежливым. Спецслужбы не только ушли от своей старой практики перечисления врагов поименно, но даже вежливо намекнули неназванному российскому дипломату, что ему пора домой. Да и в целом тон оказался на удивление сдержанным.

Главная угроза не меняется

В остальном – все по-прежнему. Главная угроза осталась без изменений, и тут никаких сюрпризов. «Россия, которая агрессивно стремится доминировать в регионе и изменить глобальный баланс сил, является самой большой угрозой для национальной безопасности Литовской Республики», — написано в докладе. Он практически весь, как и прошлые ежегодные доклады, посвящен России. Зато изменилась роль Беларуси.

Ранее литовские спецслужбы оценивали Беларусь исключительно как некий инструмент России. На этот раз, отмечая «тесное сотрудничество» разведывательных служб двух государств, утверждается, что сама Беларусь может стать объектом для России, а РФ «заинтересована развивать влияние в Беларуси, обеспечивая свои интересы». В первую очередь — военные.

В Литве российские шпионы активничали во время парламентских выборов осенью 2016 года, когда «российские разведывательные службы особенно старались собирать информацию о внутренних процессах», при этом, написано в отчете, шла «вербовка граждан Литвы» на самой территории России.

Главной угрозой в области энергетики называется развитие Белорусской АЭС. При этом отмечаются «попытки оживить проект Балтийской АЭС в Калининградской области».

Говоря об информационной стратегии России в Литве, литовские спецслужбы выделили две темы, которые, по мнению составителей доклада, являются для России приоритетными: дислокация сил НАТО в Литве и события 13 января 1991 года.

Традиционно в докладе отмечается, что Россия «стремится разжигать» недовольство нацменьшинств и в целом «ослаблять социальную интегральность». Но новым, повторимся, стало отсутствие списка «врагов». Ранее в него попадали как литовские СМИ, выходящие на русском языке, так и конкретные журналисты, общественные деятели и организации. В прошлом году – даже подписант Акта о независимости Зигмас Вайшвила или на тот момент депутат Сейма Аудрюс Накас. Ничего подобного в этом отчете нет, а шеф госбезопасности Дарюс Яунишкис во время пресс-конференции и вовсе похвалил литовское общество за устойчивость к соблазнам поработать на пропагандистов. Без страшилок в отчете не обошлось, но даже этот факт – отсутствие врагов народа – огромный шаг от границы той паранойи, к которой мы часто подходили очень близко.

Военная угроза – осенью

Что касается прямой военной агрессии, то и тут, повторяя старое клише про возможность захвата за сутки, тон вполне хладнокровный. Авторы доклада просто называют финансирование обороны в РФ одним из главных приоритетов властей в России. Утверждается, что оборонный бюджет уже сопоставим с 4,7% от ВВП РФ и в 2016 году был повышен на 25%. Кроме того, снижение в 2017 году до 3,3% ВВП не скажется негативно на темпах модернизации армии. Особо отмечается рост количества батальонов, способных оперативно использовать военную силу.

Беспокойство литовских спецслужб вызывает «милитаризация Калининградской области». ДГБ Литвы насчитал в российском анклаве два малых корабля, оснащенных ракетами «Калибр», ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые способны «уничтожить любую надводную цель во всей акватории Балтийского моря», многофункциональные штурмовики Су-30СМ, ожидается перевооружение системами «Искандер».

ДГБ Литвы считает, что военная активность в Калининградской области возрастет из-за крупномасштабных учений, запланированных на этот год, «Запад-2017». Авторы доклада уверены, что заявленное количество участвующих в учениях солдат — 13 тыс. — на самом деле занижено. При этом основной сценарий учений, утверждают в ДГБ, «военный конфликт с НАТО». «Россия уже сейчас за 24−48 часов готова начать военные действия против стран Балтии», — пишут авторы доклада.

Вежливое пожелание

«Секретные шпионские операции» против Литвы выполняли все три разведывательные и внутренние учреждения России — Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ).

«В 2016 году сотрудники разведывательных служб России, которые прибыли работать в Литву, прикрываясь должностями дипломатов, продолжали постоянно посещать мероприятия, связанные с международными отношениями, политикой, обороной, экономикой, энергетикой, финансами, научные конференции, презентации официальных изданий госучреждений, выставки и так далее», — написано в документе. А рядом помещена фотография безымянного мужчины. Это и есть российский разведчик, сказал позже Д. Яунишкис. «Так а почему его не высылают, зачем публиковать фото?» – недоумевали журналисты. Глава разведслужбы пожал плечами и ответил, что так они как бы намекают посольству России, что, возможно, этому человеку пора домой. Вежливо. Самостоятельно.

В целом, объявили в ДГБ, работающие в Литве сотрудники российской разведки могут общаться на литовском языке, они коммуникабельны, быстро завязывают разговор, умело маскируют свои настоящие мотивы проявления интереса.

«Российский разведчик во время случайного контакта, который с первого взгляда не вызывает никаких подозрений, всегда ищет возможности как можно больше узнать о мишени, ее взглядах, слабостях и другие возможные мотивы для сотрудничества. Спустя несколько часов российский разведчик о завязавшемся контакте информирует находящихся в Москве координаторов, и они решают, что дальше делать с этим контактом. Сотрудники российских разведывательных служб часто приводят на мероприятия и встречи дипломатов, работающих в посольстве России в Литве, которые не принадлежат к разведывательным службам, но сотрудничают с ними. В России очень тонкая линия, разделяющая разведку и дипломатическую деятельность, а российские разведчики очень любят пользоваться молодыми и наивными сотрудниками Министерства иностранных дел России, работающими в Литве», — написано в документе.

По заявлению двух литовских спецслужб, в 2016 году российские разведывательные службы собирали информацию, касающуюся внутренней, внешней и экономической политики Литвы, завязывали агентурные контакты в различных государственных учреждениях и организациях Литвы, искали возможность повысить свое влияние в стране.

Кроме прочего, объявили 3 апреля две литовские службы, ФСБ России «организует и обучает сеть комментаторов (так называемых «троллей») в социальных СМИ, которая систематично и агрессивно распространяет создаваемую в одном центре информацию, благоприятную для внешней и внутренней политики России». «Главные ресурсы «троллей» ФСБ сосредоточены в русскоязычном пространстве, они добираются до Литвы через прямых потребителей социальных СМИ России. ФСБ не верит в сознательность потребителей социальных СМИ и считает, что с помощью таких активных мер — централизованно распространяя пропагандистские или дезинформирующие комментарии — повлияет на их взгляды. Деятельность российских разведывательных служб и служб безопасности особенно активна в районах, граничащих с Калининградской областью, где они стремятся не только пробраться в самоуправления, учреждения правоохранительных органов и другие организации, но и пытаются направить настроение местных жителей в благоприятную для России сторону», — уверены агенты литовских спецслужб.

В отчете названа и конкретная фамилия — одним из сотрудников разведывательных служб России, «активно вербующих граждан Литвы», отправляющихся в Калининградскую область, является некий сотрудник ФСБ Сергей Кулешов. «Знакомясь с гражданами Литвы, он представляется сотрудником пограничной службы России, работником в Калининградской области, представителем проектов программы ЕС по трансграничному сотрудничеству, координатором проекта и так далее. Кулешов наблюдает за потенциальными мишенями на различных сборах по двустороннему сотрудничеству с Калининградской областью, на общих конференциях Литвы и Калининграда по проектам, финансируемым ЕС, на мероприятиях литовского сообщества в Калининградской области», — говорится в документе.

Из веселой старой игры в охоту на ведьм в докладе есть следующий пассаж: ФСБ интересуется абсолютно всеми без исключения прибывающими в Россию жителями Литвы. Всеми. Прилетел в Россию: знай – за тобой гарантированный «хвост». «Для того, чтобы стать мишенью, необязательно знать секретную информацию. Лица без больших разведывательных возможностей могут использовать и в других целях — для распространения пропаганды, осмотра территории и инфраструктуры, нелегального перевоза лиц и грузов, связанных с российской разведкой, поощрения провокаций и беспорядков или других активных действий», — говорится в отчете.

Поссоримся из-за транзита?

Любопытно, что госбезопасность Литвы видит возможность ссоры между странами Балтии из-за транзита российских и белорусских грузов. «Россия продолжает осуществлять протекционистскую практику, направленную против морских портов Балтийского моря и повышающую их конкуренцию. Негативное влияние на транспортный сектор Литвы оказало решение России сократить поставку сырьевой нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам и переориентировать грузы в российские порты. Россия начала давить на Беларусь, чтобы она в обмен на скидки на железнодорожные тарифы направляла экспорт нефтепродуктов через российские порты», — говорится в документе.

До конца 2016 года России и Беларуси не удалось до конца договориться по поводу поставки нефти в прежних объемах, отмечают авторы доклада, а если «Беларусь поддастся давлению и направит экспорт нефтепродуктов в российские порты, негативные последствия почувствуют и грузовые компании Литвы». Кстати, как раз в этот вторник, 4 апреля, по информагентствам молнией прошла новость, что президенты России и Беларуси «решили все вопросы». Вот и посмотрим, насколько прозорливые аналитики в ДГБ.

В 2016 году российские компании перевозили намного меньше своей продукции через морские порты Латвии. Больше всего был сокращен транзит нефтепродуктов и угля, который составляет более половины грузового оборота Рижского и Вентспилсского морских портов. Началось переориентирование перевоза нефтепродуктов из латвийских портов в российские порты Усть-Луги, Санкт-Петербурга и Приморска.

«Стратегия России направить грузы местного происхождения в свои морские порты, побуждавшая транспортные компании стран Балтии к конкуренции, может создать предпосылки для расхождения позиций стран Балтии по важным вопросам региональной экономической безопасности», — считают в ДГБ и контрразведке. На Литву это сильно не повлияло, через Клайпедский порт российские грузы и так давно не проходят. Но зато очень много белорусских. И если 4 апреля В. Путин и А. Лукашенко заключили сделку, а доводы ДГБ были верными, то мы узнаем об этом очень и очень скоро.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Белорусская АЭС, Дарюс Яунишкис, НАТО, Россия, спецслужбы, угроза