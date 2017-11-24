Viada LT в следующем году инвестирует в сеть заправочных 10 млн. евро

Контролируемая семьей предпринимателя Ивана Палейчика компания Viada LT, которой принадлежит крупнейшая в стране сеть заправочных, в следующем году намечается инвестировать в развитие сети 10 млн. евро.

Компания сообщила, что намерена в следующем году купить 5 новых заправочных, а также реконструировать 10 уже действующих заправочных. Ожидается, что оборот компании в этом году составит 400 млн. евро, а в следующем году он должен увеличиться примерно на 5% до 420 млн. евро.

Viada LT (бывшая Luktarna) контролирует принадлежащую австрийской компании Amic Energy Management сеть из 230 заправочных в Литве, Латвии и Польше, которую весной прошлого года купила у российского концерна “Лукойл”.

Сейчас контролируемую компанией сеть составляют 118 заправочных.

BNS

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