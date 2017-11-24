  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.24 Текущий номер: N46 (1186) 16 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Viada LT в следующем году инвестирует в сеть заправочных 10 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 24, 10:00   |   Комментариев: 0

Контролируемая семьей предпринимателя Ивана Палейчика компания Viada LT, которой принадлежит крупнейшая в стране сеть заправочных, в следующем году намечается инвестировать в развитие сети 10 млн. евро.

Компания сообщила, что намерена в следующем году купить 5 новых заправочных, а также реконструировать 10 уже действующих заправочных. Ожидается, что оборот компании в этом году составит 400 млн. евро, а в следующем году он должен увеличиться примерно на 5% до 420 млн. евро.

Viada LT (бывшая Luktarna) контролирует принадлежащую австрийской компании Amic Energy Management сеть из 230 заправочных в Литве, Латвии и Польше, которую весной прошлого года купила у российского концерна “Лукойл”.

Сейчас контролируемую компанией сеть составляют 118 заправочных.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿