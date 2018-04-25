Вице-мэр Каунаса П. Мачюлис уходит в отставку

🔊 Воспроизвести

Вице-мэр Каунаса Повилас Мачюлис уходит в отставку.

Он говорит, что работа в самоуправлении несовместима с помощью кандидату в президенты Вигаудасу Ушацкасу в его предвыборной кампании.

«Я подаю в отставку с должности вице-мэра», — сказал в четверг BNS П. Мачюлис.

«Я пообещал В. Ушацкасу, что если он будет баллотироваться на выборах, то я ему буду помогать. После того, как он принял решение добиваться поста президента, моя поддержка и помощь ему с трудом совместимы с моей работой в самоуправлении», — сказал он.

BNS