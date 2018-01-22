Вице-министр: дифференциация цен на общественные услуги повысить конкурентоспособность бизнеса

Министерство энергетики Литвы предлагает энергоемким компаниям – например, НПЗ Orlen Lietuva , заводам удобрений Lifosa и Achema , снизить налоговое бремя за счет применения дифференцированной цены услуг, отвечающие общественным интересам. По сообщению министерства, цена на электроэнергию для бытовых потребителей по этой причине может вырасти, но не немного.

По словам вице-министра энергетики Эгидиюса Пурлиса, предлагаемые изменения могут обеспечить конкурентоспособность литовского бизнеса, одновременно привлечь в страну компании, создающие большую добавленную стоимость.

“Одновременно мы хотим призвать компании инвестировать в средства экономии энергии, которые позволят в будущем сокращать расходы на электроэнергию”, – заявил в пятницу на дискуссии о дифференциации цены услуг, отвечающих общественным интересам Э. Пурлис.

Предлагается, что компании, потребляющие более 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, у которых нет задолженностей перед государством по услугам, отвечающим общественным интересам, могли бы возвращать 85% доли цены услуг, отвечающих общественным интересам, связанной с производством электроэнергии при использовании возобновляющихся источником, балансированием этой электроэнергии и ее централизованной торговлей. Такие предприятия должны будут взять обязательство инвестировать часть возвращенной суммы в повышение эффективности потребления энергии.

По мнению аналитиков Investuok Lietuvoje , после внедрения меры, страна могла бы привлечь 7–10 крупных промышленных компаний, а это бы гарантировало Литве около 720 млн. евро прямых инвестиций в течение 10–15 лет.

Предлагаемые министерством меры дифференциации цены могут применяться после проведения консультаций с Еврокомиссией и согласования схемы помощи.

На средства, поступающие от услуг, отвечающих общественным интересам, поддерживается энергетика, работающая на возобновляющихся источниках, важные инфраструктурные проекты. Бюджет услуг, отвечающих общественным интересам, в этом году составит 145,271 млн. евро (в прошлом году – 146,243 млн. евро).

BNS

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