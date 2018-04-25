Вице-министр: самая большая угроза в киберпространстве для Литвы исходит из России

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Самая большая угроза для Литвы в кибернетическом пространстве исходит из Российской Федерации (РФ), говорит вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза.

«Самая большая угроза для Литвы исходит от РФ. Зафиксированы вполне конкретные преступные группировки, которые финансируются российскими властями. Эти группировки создают реально сложные вирусы, которые нельзя обнаружить коммерческими средствами и главная цель которых — захватить компьютерные сети, системы их оппонентов, то есть наши и, без сомнения, воровать информацию», — сказал вице-министр в понедельник в программе LRT «Тема дня»,

По его словам, раньше были только информационные атаки, потом кибернетические, а в этом году зафиксирован первый случай, когда нанятые РФ преступники объединились и одновременно имела место информационная и кибернетическая атака одной и той же группировки.

«Это ощутил один из крупнейших порталов, потому что были захвачены служебные серверы, и наш министр обороны стал одним из участников этой «фальшивой новости». И «с использованием» такого нехорошего министра был создан вирус, помещенный в документ и разосланный конкретному кругу адресатов, значит, они точно знали, в чьи компьютеры хотели попасть», — сказал Э. Кярза.

Национальный центр кибернетической безопасности в прошлом году зафиксировал 55 тыс. инцидентов с безопасностью, около 150 в день.

BNS