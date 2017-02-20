Вице-министрами обороны Литвы назначаются Г. Яглинскас и Э. Кярза

На этой неделе приступают к работе два вице-министра обороны Литвы. Бывший вице-президент по делам корпоративного банкинга ​Citigroup Гедримас Яглинскас будет отвечать за закупки, а Эдвинас Кярза, курировавший до этого времени информационные системы МИД, будет отвечать за кибербезопасность, сообщило министерство в воскресенье.

Работавший в последнее время в Варшаве Г. Яглинскас до того работал специалистом ​Citigroup по рынкам капитала и корпоративным финансам в Сиднее, Сингапуре и Токио. Он – бывший офицер Вооруженных сил Литвы, служил командиром взвода в Механизированном пехотном батальоне Великого князя Литовского Альгирдаса в Рукле, офицером разведки во Втором департаменте оперативных служб при Минобороны.

Г. Яглинскас закончил Военную академию США (Вест-Пойнт), где получил степень бакалавра политических наук. У него также есть звание магистра в области национальной безопасности, которое было присвоено ему Джорджтаунским университетом в Вашингтоне и звание магистра в области администрирования бизнеса, полученное в Школе бизнеса Колумбийского университета в Нью-Йорке.

“В условиях роста оборонного бюджета мы должны обеспечить, чтобы выделенные на оборону средства инвестировались прозрачно и эффективно. Я надеюсь, что мой опыт в армии и в международном банковском деле поможет трансформировать нынешнюю систему закупок в системе обороны Литвы в открытую и ответственную структуру, которая повысит безопасность страны в долгосрочной перспективе”, – сказал Г. Яглинскас для пресс-релиза.

Э. Кярза курировал в последнее время управление важнейшими проектами информационных систем в МИД и постоянном представительстве Литвы в Евросоюзе (ЕС). Э. Кярза будет отвечать в Министерстве обороны за вопросы кибербезопасности, гибридной устойчивости, формирования и выполнения бюджета.

“Своими задачами я считаю повышение эффективности кибернетической, гибридной и информационной безопасности, – сказал Э. Кярза для пресс-релиза. – В связи с активизацией гибридных атак мы обязаны оперативно решать вопросы повышения нашей устойчивости и укреплять обеспечивающие безопасность в государстве мощности и возможности”.

Э. Кярза получил степени магистра статистики и бакалавра инженерной информатики в Вильнюсском техническом университете Гядиминаса.

BNS

Метки: Гедримас Яглинскас, Литва, МИД, Эдвинас Кярза