Viciunai ir partneriai в этом году надеется увеличить доходы на десятую часть

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Контролируемое принадлежащей каунасскому мэру Висвалдасу Матийошайтису группой Viciuniu grupe предприятие Viciunai ir partneriai планирует в этом году получить примерно на 10% большие доходы и в несколько раз увеличить прибыль.

В этом году предприятие намерено произвести 6,1 тыс. тонн продукции, получить 84,485 млн евро дохода и заработать 1,23 млн евро чистой прибыли, сообщается в отчёте Viciunai ir partneriai Центру регистров.

В прошлом году Viciunai ir partneriai получило 75,448 млн евро дохода — на 13,5% больше, чем в 2016 году (66,502 млн евро), его чистая прибыль увеличилась в 21,9 раза и составила 285 тыс евро.

В конце прошлого года на предприятии трудилось 489 работников.

Viciunai ir partneriai производит копчёный, солёный, маринованный лосось, порционный замороженный лосось — эта продукция продаётся в Латвии, Эстонии, Италии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Германии, Ирландии, Великобритании, Восточной Европе и США.

BNS