Виленские полицейские

Российская полиция как самостоятельная организация была учреждена Петром I в 1718 году и делилась на общую, наблюдавшую за порядком (ее сыскные отделения вели расследования по уголовным делам) и политическую (информационные и охранные отделения). «Полиция, – говорилось в регламенте Петра I, – рождает добрые порядки и нравоучения … принуждают каждого к трудам и честному промыслу…»

Немного истории

За время своего существования полиция претерпела многократное реформирование, особенно во времена Екатерины II. Некоторые исследователи полагают, что в этих преобразованиях существует некая «генетическая связь: и Петр, и Екатерина стремились выделить полицию из других отраслей управления, привлечь к полицейскому управлению общественные элементы, организовав местные учреждения на сословных началах».

Эти реформы продолжались и позже. Так, в 1826 году было образовано печально известное Третье отделение Собственной его величества канцелярии, ведавшее высшей полицией безопастности, занимавшееся фальшивомонетчиками, религиозными сектами, осуществлявшее надзор за опасными элементами. В ведении Третьего отделения более полувека находилась и жандармерия. Хорошо известна его роль в борьбе с инакомыслием в России.

К началу ХХ века центральным полицейским учреждением было Министерство внутренних дел. Министр же заведовал корпусом жандармов на правах его шефа. На местах полиция подчинялась генерал-губернаторам и губернаторам, которые руководили губернским правлением. В уездах – в уездных полицейских управлениях – высшими были должности уездного исправника и его помощника. Городскому полицейскому управлению подчинялись участковые приставы, полицейские и околоточные надзератели и городовые.

Расходы на содержание полиции относились полностью за счет города, власти которого отводили для полицейских чинов квартиры с оплатой отопления и освещения и выделяли средства на вооружение – револьвер и обязательная шашка.

Бедами русской полиции издревле были огромное количество обязательных бумаг, вечный недостаток денег, низкий образовательный и культурный уровень (особенно низшего полицейского звена), а также существование излишних инстанций, тормозящих оперативную деятельность.

Достаточно остро стоял кадровый вопрос: офицерский состав полиции формировался за счет резерва, слушателей полицейской школы и бывших армейских чинов, в силу разных причин покинувших офицерскую службу.

Сыскная полиция формировалась несколько иным образом. Кандидаты подвергались «особому испытанию». Деятельность сыскной полиции – особая статья. Стоит только сказать, что в ней встречались и асы своего дела, но говорилось об этом немного. Особенно, конечно, выделялись по уровню профессиализма сыскные отделения Санкт-Петербурга и Москвы. Их возглавляли истинные мастера.

Вильно в начале XX века

В «Докладе Думы по предложению господина губернатора об усилении штата виленской полиции» дан широкий анализ деятельности полиции нашего города в начале XX века и показаны основные направления совершенствования ее работы.

На основании Высочайше утвержденных штатов 4 марта 1887 года виленская городская полиция состояла из: полицеймейстера и его заместителя, 7 полицейских участков, 7 участковых приставов, 6 помощников приставов, 30 околоточных надзирателей, 20 старших и 160 младших городовых и 7 конных стражников.

По данным всеобщей переписи 1897 года, в черте города Вильны насчитывалось 134 000 душ обоего пола. 27 декабря 1901 года, согласно Высочайшему повелению, к городу было присоединено имение Звериниц, в котором на тот момент проживал 2051 человек. Таким образом население Вильны выросло до 136 051 человека. Российский закон определял на одного городового не более 500 жителей. Следовательно, в Вильне должно было быть не менее 272 только городовых.

За пять лет после переписи количество жителей увеличилось как минимум на 15%, т. е. к вышеизложенной цифре необходимо прибавить еще 20 400 человек. Таким образом в Вильне 1902 года де-юре проживало 156 000 человек, а сколько людей жило в городе де-факто, сказать трудно.

Город Вильна, в черте Высочайше комфирмованного в 1875 году плана, занимал площадь в 1200 десятин, или почти 12 квадратных верст; протяжение улиц – 102 версты. Присоединенное к городу имение Зверинец с пригородом Солтанишки занимает 159,20 десятины с протяженностью улиц 15 километров. Старая часть города отличается необыкновенной скученностью, узкими и кривыми улицами, множеством темных переулков, домов с проходными дворами и разного рода тайниками, мало кому известными. Все эти особенности старой Вильны весьма затрудняли полицейский надзор.

Положение Вильны как административного центра

В Вильне, на перекрестке веков, кроме губернских учреждений, находилось множество других организаций, действия которых распространялись на весь Северо-Западный край: штаб виленского военного округа, свыше 11 тысяч войск, окружные интендатские управления, военно-окружной суд, управление виленским учебным округом, управление почтовым округом и т. п. Сосредоточение в Вильне весьма значительного числа служащих духовного, военного и гажданского ведомств всего свыше 5000 человек, а также прилив сюда приезжих и нахождение здесь двух постоянных театров, летнего и зимнего, увеселительных заведений, множества ресторанов, 82 гостиницы и заезжих дома, свыше 570 зарегистрированных проституток и приблизительно 100 тайных и т. п., все это в высшей степени усложняло обязанности городской полиции и делало их особенно трудными. Кроме того, полицейские наряды постоянно привлекались для поддержания внешнего порядка в театрах, садах и т. п. Работы хватало!

Основной проблемой для виленской полиции являлась пестрота населения по своему племенному и вероисповедному составу. Около 70 000 человек, 50% населения, составляли евреи. Согласно докладу городского губернатора, большая часть еврейского населения находилась в крайней нищете, жила в тесных помещениях, в подвалах, нередко среди ужасной обстановки. Общая племенная и религиозная разрозненность виленского населения и крайняя нищета среди евреев особенным образом влияли на развитие в городе преступности. На границе XIX-XX веков в Вильне в среднем ежегодно совершалось 4355 различного рода преступлений. Их количество и число участников, виновных в их совершении с каждым годом росло. В 1899 году количество преступлений составило 4083, был задержан 5661 человек. В 1900 году было совершено 4275 преступлений, участвовало в преступлениях 6158 лиц. В 1901 году совершено преступлений 4706, участвовало в совершении преступлений 6675 человек.

Преследование и поимка преступников из еврейской среды были сопряжены с большими затруднениями, так как евреи говорили на своем особенном жаргоне и, кроме того, все отличались необыкновенной солидарностью.

Проблемы русской полиции

Бедами русской полиции издревле были огромное количество обязательных бумаг, вечный недостаток денег, низкий образовательный и культурный уровень (особенно низшего полицейского звена), а также существование излишних инстанций, тормозящих оперативную деятельность.

В отчете о деятельности виленской полиции за первое полугодие 1902 года сказано, что «чины виленской городской полиции, помимо усиленной наружной службы, до крайности обременены чисто канцелярской работой и таковая за последние десять лет увеличилась почти в три раза. По настольным реестрам за 1892 год, в полицейских учреждениях города Вильны записано бумаг : по городскому полицейскому управлению входящих 22 549, исходящих 23 890. По семи участкам – входящих 58663, исходящих 60847».

В 1901 году в городском полицейском управлении и в 7 полицейских участках: а) произведено дознаний и составлено протоколов 8789; б) произведено розысков 37 483; в) взыскано разного рода сумм 448 844 рубля; г) состояло на учете запасных нижних чинов 8 192; д) состояло под надзором полиции 592; е) задержано лиц 9446; ж) заявлено видов на жительство 139 939; з) вручено повесток разных мест и разных лиц 95 195; и) выдано разного рода удостоверений, справок, освидетельствований, погребальных билетов и проч. – 19 276.

Расходы на содержание штата

По мнению господина губернатора, расходы на содержание виленской полиции должны быть увеличены до 139 600 рублей, а ее штат должен состоять из 393 чиновников, среди которых 50 –околоточных надзирателей, 60 – старших городовых, 240 – младших городовых, конных стражников – 10.

Сравнительно невысокое жалованье рядового состава буквально толкало городовах к тому, что они постоянно «брали». А по праздникам было заведено одаривать полицейских. Самой распространенной формой взяток были фактически узаконенные «подарки» и «праздничные». Мелкие полицейские служащие и городовые дважды в год, на Пасху и на Рождество, обходили домовладельцев и принимали от них мелкие подношения. Старались задобрить и начальство повыше – околоточных надзирателей, частных приставов. «Праздничными» не брезговали и работники паспортного стола. Горожане надеялись, что после «подарка» полицейские не будут штрафовать дворников по мелочам. Владельцу большого доходного дома было легче заплатить полицейскому, чем содержать дом в чистоте и порядке.

Говорят, даже Николай I не стеснялся каждый год посылать 100 рублей квартальному надзирателю, следившему за порядком в районе Зимнего дворца. В расходных книгах богатых домовладений встречались строчки: «Частному приставу в день его именин».

… Несмотря на огромную работу, которую приходилось выполнять полиции, ее в России не любили. Причем не жаловали ее практически все слои населения: низы побаивались, средние слои старались не иметь с ней дела, а аристократия относилась к ней с явным пренебрежением…

Николай ЖУКОВ

Фото из архива Н. Жукова.

Метки: N1 (1193) 4 января, Виленские полицейские, История, факты