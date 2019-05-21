Вилия Блинкявичюте: Людям необходимо обеспечить реальное право на достойную работу и зарплату

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер списка Социал-демократической партии Литвы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте. Список на выборах 26 мая идёт под номером 4.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Основной мой приоритет работы в Европарламенте – укреплять социальную Европу. Мы обязаны победить бедность и сократить социальный разрыв, снизить неравенство в имуществе и доходах. Я буду бороться за введение европейского стандарта минимальных доходов. Буду стремиться реализовать инициированную мной Программу детских гарантий, которая поможет избавиться от бедности детей.

Для молодежи необходимо создать лучшие условия, позволяющие воспользоваться возможностями учёбы, которые предоставляет гражданство Европейского союза, дать возможность развиваться и реализовать свои профессиональные планы. Мы должны реально обеспечить людям право на качественную и должным образом оплачиваемую работу с твёрдыми социальными гарантиями, а сеньорам – достойные пенсии. Я хочу продолжить работу, которую начала как руководитель Комитета Европарламента по правам женщин и равным возможностям. Лучшее согласование работы и семейных обязательств, сокращение разницы зарплат мужчин и женщин, искоренение насилия против женщин – это только часть решаемых проблем.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— Не сомневаюсь, что Литве выгоднее находиться в сильном, едином и солидарном Евросоюзе. Только в такой семье мы будем в безопасности и получим больше всего возможностей для улучшения жизни наших людей. Поэтому я против любых концепций, которые ослабляют единство Европейского союза и против популистских движений, которые стремятся разрушить наше содружество изнутри. Европе мало лишь рассуждений и предложений – мы должны принимать конкретные решения, которые увеличивают доверие к Европейскому Союзу и улучшают жизни людей.

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

— С Беларусью нас связывает и история, и самая длинная граница. Нам не выгодно, что эта страна изолирована в международном масштабе, а к ней применяются санкции. Мы должны стремиться упразднить международную изоляцию Беларуси, а решая вопрос Островецкой АЭС – обратиться за помощью компетентных учреждений ЕС и международных организаций.

В настоящее время в вопросе безопасности мы должны выдвигать самые высокие требования. Вместе с ЕС и международными учреждениями, контролирующими безопасность на атомных станциях, мы должны стремиться к прозрачности и достоверности стресс-тестов. Участие литовских экспертов в таких экспертных группах обязательно.