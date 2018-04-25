Виллы на итальянской Сицилии продают за один евро

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Пустующие дома на юге Италии, в небольшом городке Самбука-ди-Сицилия, можно приобрести всего за один евро. Власти таким способом пытаются решить проблему малозаселенных территорий, передает CNN.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «МИР24», город располагается на вершине холма, с которого открывается вид на средиземный остров и побережье. При этом сообщается, что это не первое место, на недвижимость в котором действует привлекательная акция.

«В отличие от других городов, где власти прибегали к распродаже с пропагандистскими лозунгами, у нас действительно виллы выставлены за евро», – рассказал заммэра Самбуки Джузеппе Качиоппо.

Однако просто перевести запрошенную сумму будет недостаточно для проживания в новом доме. Одним из условий заселения является проведение ремонта в строго установленные сроки – в течение трех лет. По оценкам, он обойдется в 15 тыс евро. Помимо прочего, новым собственникам придется внести залог в размере 5 тыс евро, который возвратят после того, как вилла будет отреставрирована.

«В настоящее время 10 домов проданы. Еще десятки ожидают своих владельцев. Мы получаем много запросов от людей из Швейцарии, Франции и Испании», – добавил Качиоппо.

azertag.az