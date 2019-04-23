Vilmorus: лидер президентской гонки — И.Шимоните

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Таблицу рейтингов кандидатов на пост президента Литвы возглавила кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, которая с небольшим отрывом опередила до сего времени лидировавшего экономиста Гитанаса Науседу. Таковы данные опроса, проведённого центром социологических исследований Vilmorus, которые опубликовало издание Lietuvos rytas.

«Первое место занимает И.Шимоните с 22,3% голосов, второе – Г.Науседа с 21,9%, это значит, что у них количество голосов полностью одинаковое, разница в 4 человека на 1000. Они совершенно равные лидеры», – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

Допустимая погрешность результатов репрезентативных опросов обычно составляет не более 3,1%.

По словам В.Гайдиса, рейтинг Шимоните растёт четвертый месяц подряд (в марте был 22%), а рейтинг Науседы второй месяц немного снижается (23,5% в марте), однако, если бы они вышли во второй тур, то победа была бы за Науседой.

«У И.Шимоните намного более активный электорат, собирающийся точно прийти голосовать, но электорат Г.Науседы более обширный как по различным социально-демографическим параметрам, так и по второму выбору», – сказал социолог.

Кандидат от Союза крестьян и зелёных Литвы (СКЗЛ) Саулюс Сквярнялис в рейтинге занимает третье место — 16,7% (в марте 18,4%) голосов избирателей.

На четвёртой позиции – еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, за которого планируют голосовать 7,9% избирателей (в марте 4,7%). По словам Гайдиса, рейтинг Андрюкайтиса с каждым месяцем растёт почти в два раза, но во второй тур он не пройдёт, а основная посылаемая им весть — популяризация партии.

«Его рейтинг удваивается, но с очень низкого уровня. Конечно, он не успеет нагнать лидеров, но что он точно сделал – так это послал весть, что в Литве есть Социал-демократическая партия, он сейчас рекламирует партию, её идеологию, и с этим они пойдут на парламентские выборы», – сказал Гайдис.

По данным опроса, за философа Арвидаса Юозайтиса намерены голосовать 4,5% респондентов, за европарламентария Вальдемара Томашевского — 3,1%, за депутата Наглиса Путейкиса — 2,2%, за европарламентария Валентинаса Мазурониса — 1,7%, а за депутата Сейма Миндаугаса Пуйдокаса — 1,4% избирателей.

Центр Vilmorus по заказу Lietuvos rytas проводил опрос 4–13 апреля.

BNS