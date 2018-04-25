Vilniaus duona намерена экспортировать в Польшу

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Вильнюсский хлебный комбинат Vilniaus duona надеется начать экспорт в Польшу, сообщил литовской деловой газете Verslo zinios коммерческий руководитель компании Артур Кокошкин.

«На торговом рынке Польше таким малым предприятиям, как мы, очень сложно пробиться в крупные торговые сети соседей. Если не сами, то попытаемся через расширяющиеся в Польше литовские торговые сети», – сказал в интервью изданию А. Кокошкин.

В Польше литовской Maxima grupe принадлежит торговая сеть Stokrotka, в которую входят 580 супермаркетов.

По показателю доходов от продаж в 2017 году, прибыльности прочим финансовым показателям в списке лидеров секторов, созданном Verslo zinios, Vilniaus duona занимает 18 место в разделе пищевой промышленности Литвы.

Ежедневно в двух пекарнях Vilniaus duona выпекается около 100 тонн хлебо-булочных изделий.

BNS