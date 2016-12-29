Vilniaus energija просит Стокгольмский арбитраж назначить оценщиков Вильнюсского теплового хозяйства

Контролируемый французским концерном Veolia производитель тепла Vilniaus energija, который не согласен с назначенными выбранными контролируемыми Вильнюсским самоуправлением Вильнюсскими теплосетями оценщиками городского теплового хозяйства, просит Стокгольмский арбитраж назначить независимого оценщика имущества.

“Да, обращение подано в начале декабря. Обращение такое, что мы просим, чтобы Стокгольмский арбитраж помог назначить общего эксперта для оценки теплового хозяйства, потому что мы опасаемся, что до окончания срока аренды теплового хозяйства для общей оценки теплового хозяйства остается мало времени”, – сказал BNS представитель Vilniaus energija Нериюс Микалаюнас.

Глава Вильнюсских теплосетей Мантас Бурокас сказал, что после того, как Vilniaus energija обратилась в Стокгольмский арбитраж, теплосети попросили принять решение как можно скорее. По его словам, решение ожидается до 2 января, а если арбитраж назначит независимого оценщика имущества, то это должно быть сделано до февраля.

По словам Н. Микалаюнаса, Вильнюсские теплосети в одностороннем порядке выбрали оценщиков имущества, нарушив тем самым договор аренды.

“Мы никогда не соглашались с односторонним назначением экспертов, потому что это нарушает договор аренды. (…) Мы не даем оценку, являются ли выбранные оценщики субъективными или объективными, потому что они назначены в одностороннем порядке”, – сказал BNS представитель Vilniaus energija.

Вильнюсские теплосети в июле подписали договор стоимостью 229 тыс. евро с компаниями Elektrenu energetikos remontas и Inspecta. После оценки имущества – более 33 тыс. объектов должно выясниться, какая из сторон должна будет компенсировать другой стороне за 15-летние инвестиции в тепловое хозяйство.

Некоторые эксперты говорят, что стоимость теплового хозяйства может быть ниже, чем в 2002 году, когда имущество было сдано в аренду, а это значит, что компания Vilniaus energija должна будет заплатить компенсацию городу.

Veolia в январе этого года предъявила в Вашингтонском арбитраже иск против Литвы, в котором требует возместить ей ущерб в размере около 100 млн. евро, причиненный в результате якобы нечестного поведения государства и присвоения инвестиций компании в Литве.

BNS

Метки: Vilniaus energija, Литва, Стокгольмский арбитраж