Vilniaus prekyba разрешили приобрести эстонскую Bauhof

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В среду эстонская служба по конкуренции разрешила компании Vilniaus prekyba, владеющей в Литве сетью магазинов стройматериалов, садовых и отделочных товаров Ermitazas, приобрести в Эстонии сеть Bauhof, состоящую из 13 магазинов.

Дочерняя компания Vilniaus prekyba Ermi group в июне подписала договор купли-продажи с владелице сети MyInvest Estonia.

«Выходя на иностранных рынок, мы хотели выбрать лучшего партнера и остановились на Bauhof, поскольку видим его большие возможности, это солидная, хорошо действующая организация», — отметил директор Ermi group Мариюс Кришчюнас.

Торговая марка Bauhof меняться не будет. У Ermitazas 9 магазинов в Литве, в этом году планируется открыть еще три.

Как говорится в сообщении, Bauhof является лидером розничного рынка строительных товаров, а его выручка от продаж в прошлом году составила 97 млн евро, чистая прибыль – 3,1 млн евро.

Выручка Ermitazas в прошлом году составила 85,7 млн евро, а чистая прибыль – 2,2 млн евро.

BNS