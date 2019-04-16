Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания

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Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы самообслуживания клиентов, введённой год назад. С её помощью люди смогут выполнять гораздо больше различных функций.

По словам представителя компании Миндаугаса Линкайтиса, предприятие планирует существенно расширить функциональность системы самообслуживания.

«Клиенты смогут видеть договор о предоставлении услуг и другие документы, заказать дополнительные или изменить существующие услуги, электронным способом подписать и предоставить документы, резервировать время прибытия специалистов и регистрировать нарушения. Также, обращая внимание на пожелания клиентов, мы предусмотрели упрощение подключения к системе самообслуживания и выполнение других усовершенствований», – сказал М.Линкайтис в интервью для BNS.

Договор о развитии системы Vilniaus vandenys подписала с компанией программного обеспечения «Addendum Solutions»,продолжительность договора -три года , стоимость — 181500 евро.

Обновлённую электронную систему самообслуживания Vilniaus vandenys представила летом 2018 г., её создало предприятие «iTree Lietuva». До тех пор этими средствами могли пользоваться лишь предприятия.

На первом этапе развития системы самообслуживания компания предоставила возможность декларировать показания счётчиков, обновить контактные данные и просматривать историю платежей. В конце 2018 г. компания завершила второй этап развития системы и позволила клиентам не только декларировать показания, но и рассчитываться за услуги.

BNS