Вильнюс 100 лет назад: отели

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Сегодня Литва – одна из ярких туристических точек на карте Европы. Жемчужиной по-прежнему остается столица, а цифры статистики говорят об очередном рекорде посещений Вильнюса этим летом. А как было век назад? Как работала туристическая индустрия и кто были гости столицы? Об этом — в продолжении цикла «Вильнюс 100 лет назад».

По рассказам историков, до середины XIX века Лукишкес был бедным предместьем у речного порта, однако из-за близости к центру Старого города именно здесь в 1853 году было решено делать центр губернского Вильно. Через Лукишкес прошла и новая, главная улица – Георгиевский проспект, выходящий прямо с Кафедральной площади. В 1892 году проспект продолжился мостом на Жверинас, и обе его перспективы теперь замыкают храмы – на западе православная Знаменская церковь, на востоке – Кафедральный собор под Замковой горой. От костела до церкви – чуть менее двух километров, и в этой парадигме раскрывается целая история ведущих отелей столицы начала XX века. Пожалуй, начнем нашу экскурсию с центра города, а именно с углового дома на проспекте Гядимино.

«Итак, гостиница «Георгиевская», она же отель «Сант-Жорж», она же просто «Жорж». Здание гостиницы возведено в конце XIX века, в 1895 году завершено строительство, и под названием «Жорж» оно просуществовало до 1940 года. В дальнейшем это была гостиница «Вильнюс». Интересно, что над фасадом гостиницы располагается конная статуя самого святого Георгия, который поражает змею в натуральную величину», – начал свой рассказ историк Борис Козлов.

Ходят легенды, что бетонная скульптура святого Георгия, поражающего змея, является символом защиты, поэтому все верующие старались выбирать именно эту гостиницу. Кстати, у этого отеля есть тезка во Львове, однако, по словам специалистов, данные отели не были сетевыми, а скорее всего, просто пользовались модным названием. «Здесь останавливались все гвардейские офицеры. Изначально гостиница была рассчитана на 35 комнат и считалась самой пышной, самой блистательной и, конечно, самой дорогой. Хотя, когда здесь останавливался Янка Купала, он написал, что в гостинице очень мало номеров, в которых есть горячая вода и уборная», – с улыбкой говорит Б. Козлов.

Еще одна из заурядных виленских гостиниц «Гана», располагавшаяся тогда на улице Большой (Диджейи) прославилась тем, что в ней останавливался Ф. М. Достоевский с молодой женой во время их свадебного путешествия, примерно в 1867 году. Задокументированные воспоминания его супруги Анны Григорьевны говорят нам о том, что отель, мягко говоря, не радовал своим приветствием.

Из личного дневника Анны Григорьевны Достоевской: «В 2 часа 15 апреля мы приехали в Вильну. К нам подбежал лакей от «Гана», гостиницы, которая находится на Большой улице, посадил нас в коляску и повез к себе. <…> В гостинице нас водили по разным лестницам, показывали один номер за другим, но все было ужасно грязно. Федя хотел уже переехать в другую гостиницу, однако потом отыскался хороший номер, в котором мы и поселились. Слуги гостиницы оказываются странными людьми: сколько ни звони, они не откликаются. Еще странность: у двоих из них не оказывается левого глаза; Федя придумал, что, вероятно, это так и следует, вероятно, кривым платят меньше. <…> Гостиница нам стоила около 8 рублей».

А вот на улице Сиротской, ныне Субачяус, в угловом доме до Первой мировой войны находилась гостиница «Лондон», принадлежавшая нескольким еврейским рестораторам. По рассказам историков, в данном ресторане играл еврейский оркестр, а покутить сюда приезжали даже из Петербурга. Сегодня это отель Ramadа – один из лучших в старом Вильнюсе. Здесь уже не звучит еврейская музыка, но традиции некогда знаменитой гостиницы «Лондон» продолжены с современным размахом. Часть бывшего «Лондона» сегодня отошла к изысканному кафе California» – традиционному месту встреч молодых представителей шоу-бизнеса и красоток с обложек глянцевых журналов. «Лондон» славился своим прекрасным еврейским ансамблем, музыканты приезжали сюда из самого Санкт-Петербурга. Кроме того, там было очень много доступных женщин по доступным ценам, которые могли скрасить досуг отдыхающих и облегчить их кошельки. Дело в том, что в свое время в «Лондоне» скрывался известный еврейский историк Шимон Дубнов. У него были, как сейчас можно было бы сказать, проблемы с регистрацией, и он целую неделю жил в этом отеле. Видимо, у хозяев были какие-то определенные отношения с местной полицией и службой регистрации», – поясняет Б. Козлов.

По словам историков, в Вильнюсе в начале XX века было множество различных гостиниц, приезжие здесь бывали всегда, и всегда они где-то находили себе пристанище. Для чужаков строили отдельные гостиные дворы, где они жили, вели торговлю и хранили товары. Вот, пожалуй, самые древние сведения о гостиницах Вильнюса.

Из дневника графа Конрада фон Кибурга, 1397 год: «Есть в Вильне также и гостиницы, в которых приезжающий, кто бы он ни был, во всякое время найдет себе убежище; только хозяин обязан знать, кого он принимает; купец складывает там свои товары и может быть спокоен насчет их сохранности. Русин останавливается у русина, немец — у немца, и так каждый народ имеет свои гостиницы».

Еще одна гостиница, которая была одной из известнейших в Литве, – отель «Нишковского», находящийся ныне на улице Пилес, в том самом здании, где сейчас располагается уютный ресторан Grey. Именно здесь собирались для выработки планов организаторы восстания 1863 года, в этом здании в 1861 году жил Зигмунт Сераковский, а в 1905-м – Йонас Басанавичюс. Это был большой каменный двухэтажный дом. Неутомимыми стараниями и энергичными действиями хозяина он был доведен до такой степени удобства и, можно сказать, даже комфорта, каких в подобных заведениях Вильно еще не видело. Номеров в нем было немного, но все содержались в отличном порядке и чистоте, а главное достоинство этого помещения – прекрасный вид из окон верхнего этажа на башню Гядиминаса.

«Современный Вильнюс совсем не тот город, которым он являлся в начале XX века. Тогда это был город надежд и город развитой еврейской деятельности. Здесь работали известнейшие еврейские талмудисты, историки, ученые, литераторы, самые знаменитые еврейские писатели, здесь проводились конгрессы. Сюда приезжали польские актеры и русские музыканты, здесь воспитывалась целая плеяда прекрасных и умных специалистов», – закончил свой рассказ историк Борис Козлов.

Конечно, и сейчас, в XXI веке, Вильнюс славится прекрасной туристической инфраструктурой. Только в столице насчитывается около 400 отелей на любой вкус. Так что отдыхайте, господа, и наслаждайтесь, ведь, кто знает, возможно, именно в этой комнате когда-то отдыхал кто-то из известных людей?

Валерия ЛИТВИНОВА