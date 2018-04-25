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Вильнюс 100 лет назад: отели

Фото из архива редакции                                                                                                       Георгиевский проспект. Вид на гостиницу «Жорж».

Сегодня Литва – одна из ярких туристических точек на карте Европы. Жемчужиной по-прежнему остается столица, а цифры статистики говорят об очередном рекорде посещений Вильнюса этим летом. А как было век назад? Как работала туристическая индустрия и кто были гости столицы? Об этом — в продолжении цикла «Вильнюс 100 лет назад».

По рассказам историков, до середины XIX века Лукишкес был бедным предместьем у речного порта, однако из-за близости к центру Старого города именно здесь в 1853 году было решено делать центр губернского Вильно. Через Лукишкес прошла и новая, главная улица – Георгиевский проспект, выходящий прямо с Кафедральной площади. В 1892 году проспект продолжился мостом на Жверинас, и обе его перспективы теперь замыкают храмы – на западе православная Знаменская церковь, на востоке – Кафедральный собор под Замковой горой. От костела до церкви – чуть менее двух километров, и в этой парадигме раскрывается целая история ведущих отелей столицы начала XX века. Пожалуй, начнем нашу экскурсию с центра города, а именно с углового дома на проспекте Гядимино.

«Итак, гостиница «Георгиевская», она же отель «Сант-Жорж», она же просто «Жорж». Здание гостиницы возведено в конце XIX века, в 1895 году завершено строительство, и под названием «Жорж» оно просуществовало до 1940 года. В дальнейшем это была гостиница «Вильнюс». Интересно, что над фасадом гостиницы располагается конная статуя самого святого Георгия, который поражает змею в натуральную величину», – начал свой рассказ историк Борис Козлов.

Фото из архива редакции                                Бывшая гостиница «Вильнюс»

Ходят легенды, что бетонная скульптура святого Георгия, поражающего змея, является символом защиты, поэтому все верующие старались выбирать именно эту гостиницу. Кстати, у этого отеля есть тезка во Львове, однако, по словам специалистов, данные отели не были сетевыми, а скорее всего, просто пользовались модным названием. «Здесь останавливались все гвардейские офицеры. Изначально гостиница была рассчитана на 35 комнат и считалась самой пышной, самой блистательной и, конечно, самой дорогой. Хотя, когда здесь останавливался Янка Купала, он написал, что в гостинице очень мало номеров, в которых есть горячая вода и уборная», – с улыбкой говорит Б. Козлов.

Еще одна из заурядных виленских гостиниц «Гана», располагавшаяся тогда на улице Большой (Диджейи) прославилась тем, что в ней останавливался Ф. М. Достоевский с молодой женой во время их свадебного путешествия, примерно в 1867 году. Задокументированные воспоминания его супруги Анны Григорьевны говорят нам о том, что отель, мягко говоря, не радовал своим приветствием.

Из личного дневника Анны Григорьевны Достоевской: «В 2 часа 15 апреля мы приехали в Вильну. К нам подбежал лакей от «Гана», гостиницы, которая находится на Большой улице, посадил нас в коляску и повез к себе. <…> В гостинице нас водили по разным лестницам, показывали один номер за другим, но все было ужасно грязно. Федя хотел уже переехать в другую гостиницу, однако потом отыскался хороший номер, в котором мы и поселились. Слуги гостиницы оказываются странными людьми: сколько ни звони, они не откликаются. Еще странность: у двоих из них не оказывается левого глаза; Федя придумал, что, вероятно, это так и следует, вероятно, кривым платят меньше. <…> Гостиница нам стоила около 8 рублей».

А вот на улице Сиротской, ныне Субачяус, в угловом доме до Первой мировой войны находилась гостиница «Лондон», принадлежавшая нескольким еврейским рестораторам. По рассказам историков, в данном ресторане играл еврейский оркестр, а покутить сюда приезжали даже из Петербурга. Сегодня это отель Ramadа – один из лучших в старом Вильнюсе. Здесь уже не звучит еврейская музыка, но традиции некогда знаменитой гостиницы «Лондон» продолжены с современным размахом. Часть бывшего «Лондона» сегодня отошла к изысканному кафе California» – традиционному месту встреч молодых представителей шоу-бизнеса и красоток с обложек глянцевых журналов. «Лондон» славился своим прекрасным еврейским ансамблем, музыканты приезжали сюда из самого Санкт-Петербурга. Кроме того, там было очень много доступных женщин по доступным ценам, которые могли скрасить досуг отдыхающих и облегчить их кошельки. Дело в том, что в свое время в «Лондоне» скрывался известный еврейский историк Шимон Дубнов. У него были, как сейчас можно было бы сказать, проблемы с регистрацией, и он целую неделю жил в этом отеле. Видимо, у хозяев были какие-то определенные отношения с местной полицией и службой регистрации», – поясняет Б. Козлов.

По словам историков, в Вильнюсе в начале XX века было множество различных гостиниц, приезжие здесь бывали всегда, и всегда они где-то находили себе пристанище. Для чужаков строили отдельные гостиные дворы, где они жили, вели торговлю и хранили товары. Вот, пожалуй, самые древние сведения о гостиницах Вильнюса.

Из дневника графа Конрада фон Кибурга, 1397 год: «Есть в Вильне также и гостиницы, в которых приезжающий, кто бы он ни был, во всякое время найдет себе убежище; только хозяин обязан знать, кого он принимает; купец складывает там свои товары и может быть спокоен насчет их сохранности. Русин останавливается у русина, немец — у немца, и так каждый народ имеет свои гостиницы».

Еще одна гостиница, которая была одной из известнейших в Литве, – отель «Нишковского», находящийся ныне на улице Пилес, в том самом здании, где сейчас располагается уютный ресторан Grey. Именно здесь собирались для выработки планов организаторы восстания 1863 года, в этом здании в 1861 году жил Зигмунт Сераковский, а в 1905-м – Йонас Басанавичюс. Это был большой каменный двухэтажный дом. Неутомимыми стараниями и энергичными действиями хозяина он был доведен до такой степени удобства и, можно сказать, даже комфорта, каких в подобных заведениях Вильно еще не видело. Номеров в нем было немного, но все содержались в отличном порядке и чистоте, а главное достоинство этого помещения – прекрасный вид из окон верхнего этажа на башню Гядиминаса.

«Современный Вильнюс совсем не тот город, которым он являлся в начале XX века. Тогда это был город надежд и город развитой еврейской деятельности. Здесь работали известнейшие еврейские талмудисты, историки, ученые, литераторы, самые знаменитые еврейские писатели, здесь проводились конгрессы. Сюда приезжали польские актеры и русские музыканты, здесь воспитывалась целая плеяда прекрасных и умных специалистов», – закончил свой рассказ историк Борис Козлов.

Конечно, и сейчас, в XXI веке, Вильнюс славится прекрасной туристической инфраструктурой. Только в столице насчитывается около 400 отелей на любой вкус. Так что отдыхайте, господа, и наслаждайтесь, ведь, кто знает, возможно, именно в этой комнате когда-то отдыхал кто-то из известных людей?

Валерия ЛИТВИНОВА

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