Вильнюс 100 лет назад: путешествие в Северный Иерусалим

🔊 Воспроизвести

В начале прошлого века большую часть населения Вильнюса составляли евреи, которые облюбовали столицу еще со средневековья. После трагических событий Второй мировой войны о наследии этого народа теперь молчаливо свидетельствует буквально каждый дом и каждый угол Старого города. Но Вильнюс по-прежнему называют Северным Иерусалимом, а город остается одним из самых значимых мест для евреев всего мира. В Северный Иерусалим мы отправились в рамках очередной серии нашего документального проекта «Вильнюс 100 лет назад».

Век назад Вильнюс был еврейским городом неспроста. Еще в 1593 году король Зигмунд Ваза подписал указ, дозволяющий евреям иметь здесь недвижимость и открывать синагоги. Впрочем, первая виленская синагога известна с 1572 года, но уже в 1592-м она была сожжена в ходе погрома. Простоявшее до войны здание Большой синагоги было возведено в 1630 году, и со временем она стала центром Идишланда.

«Учитывая то, что тут жила, наверное, половина еврейского населения города Вильнюса, конечно, еврейская жизнь была очень насыщенна и в культурном плане, и в политическом. Вильнюс тем и интересен, что, хотя мы его и называем Северным Иерусалимом, но это мультикультурный город, межнациональный город. Тут и литовцы со своей старой историей, и русские, поляков много жило, ну, и конечно, большое поселение евреев, которое занималось разными видами деятельности: начиная от разных ремесел, кончая издательствами журналов, книг, театрами», — рассказала нам председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

Принято считать, что еврейскими улицами старого Вильнюса были улочки и переулки так называемого еврейского квартала, в сердце которого стояла не сохранившаяся Большая Виленская синагога. Плюс еще несколько улиц, прилегавших к этому кварталу, – Диджейи, Вокечю и Траку. Всякий, кто бывал в Вильнюсе, не раз прогуливался по улочке Сиротской, ныне Субачяус. Вот тут-то и начинается история… «Субачевка» – именно так сегодня называют бывшую улицу Сиротскую на городском сленге. Улица соединяла еврейские кварталы в центре Вильнюса с новыми районами, освоенными, в основном, состоятельными гражданами. Кстати, пресса век назад писала, что эта улица «унылая, а по преданию квартал не имеет какой-либо заслуживающей истории». Это никак не умаляет ценности Северного Иерусалима. «Вильнюс не все время принадлежал Литве. И для евреев это была большая проблема, потому что часть некоторых семей жила за пределами Вильнюсского края во время польской оккупации. Часть семей жила в Вильнюсе, а чтобы увидеться со своими семьями – надо было получить визу, что в те времена было достаточно трудной задачей…», — продолжила Ф. Куклянски.

Мы уже рассказывали, что на улице Субачяус, в угловом доме, до Первой мировой войны гостиница находилась «Лондон», принадлежавшая нескольким еврейским рестораторам. Напротив «Лондона» размещалось спортивно-гимнастическое общество «Маккаби», многолетним председателем которого был знаменитейший доктор Илья Глобус. Если мы окажемся в начале улице Субачяус, то увидим перед собой двухэтажный дом, который с 1854 года принадлежал известному виленскому врачу Менделю Давидовичу Трахтенбергу. Семья хозяина занимала огромную 4-комнатную квартиру на втором этаже. Остальные квартиры сдавались. «Вообще, между войнами не было каких-то причин для того, чтобы случилось то, что случилось во время войны. Атмосфера жизни в Вильнюсе была достаточно дружелюбная между всеми его жителями. Существует единственная стена, которая осталась после гетто, – она находится там, где сегодня размещается Молодежный театр. Есть здание на Жямайтийос, 3, где находилась библиотека во время гетто. И, наконец, здание Центра толерантности, где когда-то был еврейский театр», — продолжила виртуальную экскурсию Ф. Куклянски.

Состоятельные люди во все времена старались устроить свою жизнь с максимальным комфортом. Мендель Давидович, являвшийся одним из культурных просветителей, вместе с соседями по улице решил развести сад. Идею врача поддержал еще один известный житель улицы Субачяус – купец Меер Юделевич Гордон, кстати, тоже владелец громадного собственного дома. Однако, в отличие от дома Трахтенберга, дом Гордона не сохранился. Не сохранился и сад. Он был изуродован во время уличных боев летом 1944 года. Сегодня здесь расположена автомобильная стоянка.

«В конце концов, мы можем гордиться тем, что Вильнюс — родной город Гаона. И для нас это очень важно, ведь Гаон – не только реформатор еврейской религии, не только ученый в области химии, физики и математики. Именно он возглавил новое течение в религии, которое широко распространилось между литваками. Это течение называется митнагдим. В этом смысле очень важно, что Вильнюс – родной город Гаона, который знаменит во всем мире как раввин и мыслитель», — поделилась Фаина Куклянски.

Итак, представители культурно-просветительского еврейского общества в основном проживали на улицах Пилес, Руднинку, Вокечю, Стиклю, Жиду, Гаоно. Там, вокруг Ратуши, изящной паутиной расходятся улочки купцов и ремесленников — это так называемый Немецкий город. В нем селились приглашенные великими князьями выходцы из Западной и Центральной Европы. В основном это были евреи, по религиозным причинам гонимые с обжитых мест. Ну а Северный Иерусалим – это не только стены и здания, в первую очередь — это люди: прототип доктора Айболита Цемах Шабад, который так вдохновил Корнея Чуковского, что он написал свое знаменитое произведение, всемирно известный скульптор Жак Липшиц, классик еврейской литературы Шолом Абрамович; один из величайших математиков и физиков своего времени Герман Минковский или соратник Альберта Эйнштейна Элиэзер-Ицхак Вилконский… И еще целая плеяда блистательных ученых и культурных деятелей, которые изменили мировую историю.

Валерия ЛИТВИНОВА