Вильнюс атакуют крысы

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В Вильнюсе – нашествие крыс, сообщают литовские СМИ.

Они пугают жителей и туристов в районе железнодорожного вокзала. Грызуны бегают у прохожих под ногами и поедают остатки еды из урн. Как отмечают жители, крыс полно и в других местах города. «Надо с ними бороться. И серьезно», – сказала TV3 жительница Вильнюса и прибавила, что для этого есть разные меры.

Крысы появлялись в Вильнюсе и прежде. 10 лет назад ситуация была критической, тогда на борьбу с грызунами не выделили ни лита, хотя фиксировали эпидемию бешенства. Положение осложняется после летних ливней, когда грызуны из затопленной канализации выходят на поверхность, пробираются в дома и подвалы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt