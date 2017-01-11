Вильнюс – безопасный город

Вильнюс – быстрорастущий город, в котором с каждым годом становится безопасней. За прошлый год число жертв пожаров стало вдвое меньше, чем в предыдущие годы, в общественном пространстве города зафиксировано вдвое меньше преступлений, чем было пять лет тому назад.

За последние пять лет количество преступлений в общественных местах сократилось почти на тысячу — в 2012 году было зарегистрировано 9801 преступление, в 2016-м цифра сократилась до 4627. Сократилось не только количество преступлений, но и число людей, погибших при пожарах – пять лет назад огонь унес жизни 20 человек, в 2014-м — 21, в 2015 году — 17, в 2016-м — погибли 9 человек.

«Отмечая позитивную тенденцию, мы хотим поблагодарить муниципальные службы Вильнюса за их вклад в программу противопожарной безопасности города. Я надеюсь, что вместе мы сможем достичь нашей общей концепции и в скором времени станем первой европейской столицей, где в огне не гибнет ни один человек», — сказал начальник пожарно-спасательного управления Вильнюсского округа Римантас Стяпонавичюс.

Вильнюсское самоуправление совместно с пожарно-спасательным управлением Вильнюсского уезда еще в марте 2014 года начали выполнять трехгодичный план предупреждения пожаров, что в итоге помогло сократить количество пожаров со смертельным исходом. Во время профилактической программы проводились учения по гражданской обороне и пожарной безопасности.

С нарушениями общественного порядка в городе также помогают бороться небезразличные жители Вильнюса — с каждым годом растет количество сообщений, отправленных через приложение Tvarkau Vilnių. В течение 2016 года было получено 1972 сообщения о нарушениях, в 2015 году — 1263 сообщения, а в 2014-м — 331. Около 80% поступающих сообщений касались правил парковки транспортных средств.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, безопасность, статистика