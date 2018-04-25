Вильнюс готовится к 60-часовому снегопаду

Прогноз погоды сообщает о приближающемся снегопаде. Прогнозируется, что снегопад начнется идти в пятницу ночью около полуночи и прекратится только в воскресенье утром.
Снегопад, который будет длиться почти 60 часов, одним обещает белое Рождество, для других, запланировавших на выходные покупку подарков, может принести дополнительные заботы, сообщает Вильнюсское самоуправление.
Компания Grinda, наводящая порядок на улицах Вильнюса, будет работать в непрерывном режиме: улицы будут чистить и в выходные перед праздниками, и в праздничные дни.
Зимой посыпаются и чистятся 579 улиц Вильнюса. В первую очередь чистят главные улицы города – скоростные и магистральные дороги, по которым идет транзитное движение и общественный транспорт. На столичных улицах будут 36 машин с солью и 12 с песком.
Сообщить о нерасчищенных, скользких улицах, вызывающих опасность можно круглосуточно по тел. 1355.