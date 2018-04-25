Вильнюс готовится к 60-часовому снегопаду

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Прогноз погоды сообщает о приближающемся снегопаде. Прогнозируется, что снегопад начнется идти в пятницу ночью около полуночи и прекратится только в воскресенье утром.

Снегопад, который будет длиться почти 60 часов, одним обещает белое Рождество, для других, запланировавших на выходные покупку подарков, может принести дополнительные заботы, сообщает Вильнюсское самоуправление.