Вильнюс готовится начать рейсы в Лондонский Сити

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С первого мая польская авиакомпания LOT предлагает прямые бизнес-рейсы по новому направлению из Вильнюса в Лондонский аэропорт Сити (London City). Во вторник в Вильнюсском аэропорту она представит новое направление.

По сообщению оператора аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai этот маршрут особо важен для улучшения сообщения между Литвой и важными финансовыми центрами, имиджа страны. Сообщение также укрепит туристический, транспортный сектора, сферу обслуживания.

Во время летнего сезона LOT будет летать по этому маршруту ежедневно, два раза в рабочие дни утром и вечером, а по выходным – один раз.

Министр коммуникации и транспорта Рокас Масюлис ранее заявлял, что литовская бизнес-общественность уже несколько лет просила об этом маршруте как наиболее недостающем. По словам министра, этот рейс впервые в Европе будет получать дотации. Два года потребовалось для того, чтобы убедить Еврокомиссию, чтобы применить механизм помощи. По его словам, чем больше будут заполнены самолеты, тем меньше компенсаций потребуется платить.

Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс ранее заявлял, что максимальная сумма дотаций в год не превысит 3 млн евро.

Lietuvos oro uostai ни один год пытались привлечь в Литву авиаперевозчика, который бы летал в один из основных аэропортов Лондона. В ноябре прошлого года было заявлено, что на конкурсе победила LOT, договор с ней был подписан на пять лет.

Сейчас в Лондон из Вильнюса, Каунаса и Паланги летают лишь бюджетные авиакомпании – венгерская Wizz Air и ирландская Ryanair.

BNS

By Björn Strey , Nuoroda