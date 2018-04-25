Вильнюс инвестирует еще 39 млн евро в обновление общественного транспорта

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Литовская столица инвестирует еще 38,5 млн евро в обновление общественного транспорта — на эти деньги будут приобретены еще 135 новых автобусов, сообщила мэрия. Вильнюс впервые закупит работающие на электричестве и гибридные автобусы.

Планируется, что к 2020 году столичный автобусный парк пополнится пятью работающими на электричестве автобусами, 70-ю трехосными гибридными автобусами, 50-ю двухосными автобусами, работающими на газе и 10-ю дизельными автобусами малого объема. Конкурс на закупку новых автобусов планируется объявить до конца этого года.

После обновления самыми старыми в городе будут пятилетние автобусы.

Значительная часть автобусного парка Вильнюса уже была обновлена в 2017 году. Частные перевозчики — компания Transrevis и латвийская Rigas mikroautobusu satiksme – выпустили на улицы 100 новых автобусов, а предприятие общественного транспорта Vilniaus viesasis transportas до конца этого года приобретет еще 150 новых автобусов и 41 троллейбус.

На объявленном в прошлом году конкурсе на закупку 150 автобусов победила польская компания Solaris Bus & Coach, а сделку на сумму 40,5 млн евро финансировал банк Luminor. За 41 троллейбус 41 Solaris будет заплачено 15,8 млн евро.

В столице с сентября в рабочие дни будут курсировать 188 троллейбусов и 400 автобусов, а в выходные и праздничные дни — 107 троллейбусов и 234 автобуса. Сейчас город использует автобусы, которые ездят на газе или дизтопливе.

BNS