Вильнюс — на велосипедах

🔊 Воспроизвести

По мере появления в Вильнюсе велосипедных полос и новых велодорожек с тротуаров исчезнет разметка для велосипедов.

В последние годы в столице постепенно ликвидируется старая разметка велосипедных полос на тротуарах, делившая достаточно узкие тротуары наполовину, в связи с чем нередко возникали конфликтные ситуации между велосипедистами и пешеходами. Такая разметка в первую очередь была удалена на улице Пилес, отличающейся большими потоками пешеходов и туристов, также на улицах Гоштауто, Руднинку, планируется стереть или закрасить еще почти 10 км старых велосипедных дорожек на тротуарах.

Вместо таких дорожек, где это представляется возможным, оборудуются новые асфальтированные велосипедные дорожки, в других местах, особенно на улицах с низкой скоростью (а такими является большинство улиц Старого города), велосипедистам предоставляется право двигаться по улицам или в общем потоке с пешеходами. В течение нескольких ближайших лет намечено завершить формирование непрерывной и удобной сети основных велосипедных трасс, а также обеспечить более безопасное и более приятное велосипедное сообщение в урбанизированной части города.

Важно знать, что, согласно Правилам дорожного движения, там, где нет разметки велосипедной инфраструктуры, велосипедисты могут передвигаться на свое усмотрение: по проезжей части или по тротуару. Двигаться по тротуару велосипедистам надлежит на безопасной скорости, а обгонять пешеходов на скорости, близкой к скорости пешей ходьбы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt