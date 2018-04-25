Вильнюс почтит память убитого мэра Гданьска

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В память об убитом мэре польского города Гданьска Павле Адамовиче памятник Трех крестов в Вильнюсе будет подсвечен цветами флага Гданьска, во всем Вильнюсе будут приспущены флаги, пройдут акции поддержки, сообщил Вильнюсское самоуправление.

«Вильнюс скорбит по скончавшемуся в понедельник мэру города Гданьска в соседней Польше П. Адамовичу. На похороны в Гданьнске в эту субботу поедет мэр столицы Рямигиюс Шимашюс.(…) В выходные в столице состоится несколько мемориальных мероприятий: в память о трагически погибшем мэре Гданьска в пятницу на фасаде ратуши с 17 часов до полуночи можно будет увидеть проекцию его изображении, 18 и 19 января памятник Трех крестов будет подсвечен цветами флага города Гданьска — красным и желтым», — говорится в сообщении самоуправления.

В субботу, день похорон, В Вильнюсе будут приспущены городские флаги.

Польский композитор Катажина Квецень-Длугош несколько дней назад написала эпитафию для карильона в честь убитого мэра Гданьска. Произведение впервые будет исполнено в пятницу в Гданьске, а в субботу оно прозвучит и в Вильнюсе.

Вильнюс и Гданьск в 1998 году подписали договор сотрудничества. Как сообщает самоуправление, города тесно сотрудничают: каждый год в Гданьске проводятся «Дни Вильнюса», а в Вильнюсе — «Дни Гданьска». Главным инициатором проведения этих мероприятий был П. Адамович.

В пятницу в посольстве Польши в Вильнюсе можно будет оставить подпись в книге соболезнований.

Мэр северного польского портового города Гданьск П. Адамович в воскресенье вечером был ранен ножом на сцене во время благотворительного концерта на глазах сотен людей. Он умер в больнице в пятницу.

Задержан подозреваемый — 27-летний житель Гданьска. В Гданьске проживает около полумиллиона человек.

BNS