Вильнюс приглашает на ярмарку!

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17–18 августа Вильнюс украсит ярмарка святого Варфоломея — мероприятие, воссоздающее исконные литовские ремесла времен средневековья. В течение двух дней в городе будет царить атмосфера средних веков – улицы заполнят лавочки с изделиями ручной работы, участники нарядятся в костюмы, исполнят песни и танцы той эпохи.

В рамках ярмарки будут демонстрировать и обучать различным ремеслам – ювелирному, швейному, ткацкому, белошвейному, кожевенному, столярному, бондарскому, гончарному, стекольному и витражному, кузнечному мастерству, искусству переплетения книг, старой медицины, приготовления еды, плавления свечей, изготовления мыла, пивоварения и др. На Ратушной площади свои обязанности будут выполнять палачи, будут работать «будки» театрального просмотра и т.д.

Ярмарка Варфоломея проводится в Вильнюсе в пятый раз и традиционно привлекает много гостей из разных стран мира. Праздник зиждется на историческом событии: в 1495 году, накануне дня Святого Варфоломея, великий Литовский князь Александр утвердил устав первого цеха ремесленников в Великом княжестве Литовском – цеха ювелиров, и выдал по сему поводу соответствующую грамоту. С тех пор 24 августа стал самым важным днём для литовских ремесленников.

Место проведения ярмарки: Ратушная площадь

Открытие: 17 августа 11.00 часов

Подробнее: www.vdaa.lt