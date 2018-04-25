Вильнюс пригласит архитекторов для идеи национального концертного зала

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В понедельник руководство города Вильнюса, министерства культуры и представители Международного союза архитекторов официально объявят конкурс на проект концертного зала на столичной горе Тауро.

Условия открытого международного конкурса представят министр культуры Миндаугас Кветкаускас, мэр литовской столицы Рямигиюс Шимашюс, генеральный секретарь Международного союза архитекторов Сербан Тиганас, председатель Литовского союза архитекторов Рута Лейтантайте.

Будет открытое обращение к архитекторам мира. Победителя конкурса планируется объявить в июле.

Правительство и Вильнюсская мэрия уже ведут консультации о том, что на горе Тауро в Вильнюсе, на месте здания Дворца профсоюзов, в 2023 году должен быть построен современный концертный зал на 1500–1700 мест. Предварительная его стоимость — около 50 млн евро.

BNS