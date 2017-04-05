Вильнюс расстался с «Рубиконом»

Вильнюсское тепловое хозяйство передано Вильнюсской мэрии. С 30 марта за поставки отопления и горячей воды отвечает компания мэрии «Вильнюсские тепловые сети». Характеризуя деятельность предприятия Vilniaus energija, руководители города не пожалели негативных оценок.

«Завершился рубиконовский период, отмеченный болезненным опытом, – отметил вильнюсский мэр Ремигиюс Шимашюс. Моя цель – чтобы цена на отопление в Вильнюсе была как можно меньше, а управление – прозрачным и эффективным». Деятельность «Вильняус энергии» была ошибкой, сказал заместитель мэра города Валдас Бянкунскас. Он отметил, что после возвращения теплохозяйства остаются неразрешенные вопросы: не возвращенная переплата жителям, долги арендатора и т. д.

«Хочу подчеркнуть, что с помощью юридических мер мы будем делать все, чтобы выяснить все случаи нечестной деятельности и злоупотребления», – сказал Бянкунскас. Он подчеркнул, что такая социально чувствительная сфера, как отопление, должна быть в ведении мэрии. Гендиректор предприятия «Вильнюсские тепловые сети» Мантас Бурокас заметил, что сейчас самое главное – обеспечить стабильность и эффективность деятельности компании и сбалансировать финансы. «Уже в этом году мы намерены реконструировать больше 10 отрезков теплотрассы в Вильнюсе. Планируем модернизировать некоторые теплофикационные и районные котельные», – сказал Бурокас. Он прибавил, что намерены инвестировать 11 млн евро. Председатель наблюдательного совета «Вильнюсские тепловые сети» сказал, что в будущем отопление в Вильнюсе должно подешеветь на 20%. «И это возможно, – сказал он. – Я верю, что будет политическая воля, которая выберет такие инвестиции, которые снизят цену на отопление для жителей».

Вильнюсские власти и муниципальная компания «Вильнюсские тепловые сети», управляющая сетью теплосетей столицы, выдвинули претензию на 200 млн евро французскому концерну Veolia и находящейся в его подчинении компании Vilniaus energija, с просьбой возместить ущерб, нанесенный столичному тепловому хозяйству за 15 лет. Представитель «Вильняус энергия» называет претензию «вздором» и «жонглированием фантастическими цифрами».

«Сумма претензии будет уточняться, когда мы сами осмотрим все оборудование и объекты, ознакомимся с выводами по их оценке, проведенной независимым экспертом», – отметил Мантас Бурокас.

Комментируя намечаемую цену на отопление представители мэрии сказали, что в ближайшее время цена на отопление должна немного увеличиться, однако потом она снизится. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заметил, что ему свое предвыборное обещание снизить цену на отопление на 20% удалось осуществить даже раньше, чем он планировал. «В прошлом году цена на отопление «Вильняус энергия» была снижена на 36%. Это удалось сделать до выборов. Сейчас цена может увеличиться, но можно сказать, что мы стали заложниками успеха», – сказал Шимашюс.

Кроме того, вице-мэр напомнил, что «центральная власть планирует летом отказаться от льготного НДС на отопление, а это скажется на цене. Только из-за этого цена поднимется примерно на 12% и не только в Вильнюсе, во всей Литве».

Кроме того, Вильнюс последним из крупных городов Литвы отказался от оплаты за коммунальные услуги с помощью бумажных расчетных книжек.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Vilniaus energija, Вильнюсское тепловое хозяйство, горячая вода, Отопление