Вильнюс рекламируется как Европейская точка G

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На следующей неделе в Вильнюсе стартует рекламная кампания, где Вильнюс будет представлен как «Европейская точка G».

По данным муниципального агентства по развитию бизнеса и туристическому агентству Go Vilnius, основная идея запущенной в четверг онлайн-рекламы Go Vilnius в Лондоне и Берлине заключается в том, что Вильнюс — это не открытая европейская сокровищница, найти которую — просто замечательно.

В рекламе на английском языке говорится: «Вильнюс — это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это — потрясающе». На плакатах — фотографии молодых людей.

По утверждению Go Vilnius, реклама нацелена на молодых людей в возрасте 18-35 лет.

«Основная идея кампании заключается в том, что мало кто знает, где действительно находится Вильнюс, но когда они приезжают, все бывают очень довольны и начинают любить Вильнюс. Это понимание пришло из разговоров с иностранцами. Когда ты формулируешь мысль, что есть место, о котором никто не знает, и когда оно появляется, все бывают очень довольны, так что точка G как бы предлагает сама себя», — говорит Раманаускас.

Go Vilnius отмечает, что в этом году столица Литвы удостоилась немалого внимания со стороны зарубежных средств массовой информации: рекомендовали посетить Вильнюс The New York Times, главные британские новостные порталы The Guardian и The Independent, французские, немецкие и финские СМИ.

Как отмечает рекламное агентство, столица Литвы в публикациях и репортажах часто упоминается как непознанная. Например, Lonely Planet назвал Вильнюс неоткрытым европейским алмазом, и в этом году объявил столицу Литвы одним из десяти самых популярных туристических направлений в Европе.

BNS